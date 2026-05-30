Ο 24χρονος Πολωνός πορτιέρε έχει αισθητές πιθανότητες στο να αποτελέσει τον αντικαταστάτη του Αλέξανδρου Πασχαλάκη κάτω από τα καρέ του Ολυμπιακού για τη νέα σεζόν.

Ο Τσέζαρι Μίζτα της Ρίο Άβε - για τον οποίο έχετε ήδη διαβάσει σχετικά στο Gazzetta - είναι ένας δυνατός υποψήφιος για Νο2 στον Ολυμπιακό και άρα αντι-Πασχαλάκης. Ο 24χρονος πορτιέρε ήταν βασικός στον πορτογαλικό σύλλογο και μέτρησε 21 συμμετοχές σε όλες τις διοργανώσεις με απολογισμό 3 clean sheets και 38 γκολ παθητικό.

Ο Πολωνός σε αυτήν την φάση έχει ουκ ολίγες πιθανότητες να είναι εκείνος που θα πάρει την θέση του Πασχαλάκη ο οποίος θα αποχωρήσει. Ο Μίζτα με ύψος 1.93 μέτρα και έχει παίξει μεταξύ άλλων και στη Λέγκια. Ο Ολυμπιακός έχει ήδη κλείσει τον Στουρνάρα για 3ο γκολκίπερ και εφόσον φέρει στην Ελλάδα και τον εν λόγω Πολωνό θα κλείσει την τριάδα του για τη νέα σεζόν.