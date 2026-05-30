Τσέζαρι Μίτζα - Ολυμπιακός: Πολύ δυνατός υποψήφιος για αντί-Πασχαλάκης
Ο Τσέζαρι Μίζτα της Ρίο Άβε - για τον οποίο έχετε ήδη διαβάσει σχετικά στο Gazzetta - είναι ένας δυνατός υποψήφιος για Νο2 στον Ολυμπιακό και άρα αντι-Πασχαλάκης. Ο 24χρονος πορτιέρε ήταν βασικός στον πορτογαλικό σύλλογο και μέτρησε 21 συμμετοχές σε όλες τις διοργανώσεις με απολογισμό 3 clean sheets και 38 γκολ παθητικό.
Ο Πολωνός σε αυτήν την φάση έχει ουκ ολίγες πιθανότητες να είναι εκείνος που θα πάρει την θέση του Πασχαλάκη ο οποίος θα αποχωρήσει. Ο Μίζτα με ύψος 1.93 μέτρα και έχει παίξει μεταξύ άλλων και στη Λέγκια. Ο Ολυμπιακός έχει ήδη κλείσει τον Στουρνάρα για 3ο γκολκίπερ και εφόσον φέρει στην Ελλάδα και τον εν λόγω Πολωνό θα κλείσει την τριάδα του για τη νέα σεζόν.
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.