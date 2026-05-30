Τελικός Champions League 2026: Πανηγύρισε για την Παρί ο Φουρνιέ
Για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά, η Παρί Σεν Ζερμέν κατέκτησε τον τίτλο του Champions League, με εκατομμύρια οπαδούς της εντός και εκτός Γαλλίας να πανηγυρίζουν έξαλλα την ιστορική επιτυχία. Ανάμεσά τους, και ο Εβάν Φουρνιέ, ο οποίος διακρίνεται σε βίντεο που δημοσίευσε ο Σακίλ ΜακΚίσικ να... τρελαίνεται μετά τη λήξη της διαδικασίας των πέναλτι.
Γέννημα θρέμμα Παριζιάνος ο σταρ του Ολυμπιακού, είδε την ομάδα της πόλης του να στέφεται πρωταθλήτρια Ευρώπης λίγες μέρες αφότου τα κατάφερε και ο ίδιος στην Euroleague. «Καλή εβδομάδα για τον Εβάν Φουρνιέ», όπως έγραψε εύστοχα και ο ΜακΚίσικ...
Evan Fournier took Paris Saint-Germain’s Champions League title win completely calmly... 😂😂🏆— hoopsforthought.gr (@hoopsfthoughtgr) May 30, 2026
Via: @ShaqInTheBox
