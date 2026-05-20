Σύμφωνα με πληροφορίες του Gazzetta από την Ισπανία, ο Ουνάι Λόπεθ είναι μία περίπτωση που βρίσκεται σε περίοπτη θέση στη μεταγραφική λίστα του Ολυμπιακού.

Όπως είπε και ο Κώστας Καραπαπάς στη συνέντευξη Τύπου των εισιτηρίων διαρκείας, ο μεταγραφικός σχεδιασμός του Ολυμπιακού για τη νέα σεζόν έχει ξεκινήσει και ήδη ουκ ολίγες περιπτώσεις έχουν πέσει στο τραπέζι.

Όπως είναι λογικό η Ισπανία έχει την τιμητική της σε αυτό και σύμφωνα με πληροφορίες του Gazzetta από ισπανικές πηγές, ένα από τα ονόματα που εξετάζεται από την πλευρά των Πειραιωτών είναι ο Ουνάι Λόπεθ της Ράγιο Βαγιεκάνο.

Ο 30χρονος χαφ είναι βασικός πυλώνας της ισπανικής ομάδας και εκ των πρωταγωνιστών στην πορεία της ομάδας τόσο στο πρωτάθλημα όσο και στον τελικό του Conference League. Ήδη φέτος μετράει 42 συμμετοχές σε όλες τις διοργανώσεις με απολογισμό δύο γκολ (το ένα από αυτά κόντρα στην ΑΕΚ) και πέντε ασίστ ενώ βρίσκεται στη Ράγιο από το 2022.

Όσον αφορά τα δεδομένα για τον ίδιο, το συμβόλαιο του εκπνέει σε λίγες εβδομάδες και από τη στιγμή που δεν θα ανανεώσει, οι ομάδες που τον θέλουν είναι ποικίλες τόσο από την Ισπανία όσο και από την Ευρώπη και το Μεξικό.

Η «AS» τόνισε ότι η Μπιλμπάο μεταξύ άλλων θα ήθελε να εντάξει τον έμπειρο χαφ, καθώς πρόκειται για έναν ποδοσφαιριστή που μεγάλωσε στις ακαδημίες των Βάσκων ενώ να διευκρινίσουμε ότι ο παίκτης ανήκει στο ίδιο μανατζερικό γραφείο με τον Μεντιλίμπαρ. Βέβαια, όπως είχε ξεκαθαρίσει και ο ίδιος σε δηλώσεις του, δεν θα ασχοληθεί με το μέλλον του πριν τον τελικό του Conference League κόντρα στην Κρίσταλ Πάλας.