Ξεφτίλα... αναδιάρθρωσης, ενίσχυση αναβάθμισης και μια παράδοση στο αστείο final 4!

Ο Γιώργος Τσακίρης γράφει για το... έγκλημα του ΠΑΟΚ, την υποχρέωση της ΑΕΚ, θυμίζει τι κάνει η Ρεάλ στα F4 με την Ένωση πρωταθλήτρια και έχει υστερόγραφα...

Σίγουρα για μερικές ακόμη μέρες θα μας απασχολήσει η αστεία έως και απαράδεκτη υπόθεση της αθλιότητας της πρότασης για αναδιάρθρωση στο ελληνικό πρωτάθλημα προκειμένου να εξυπηρετηθούν σκοποί και επιθυμίες για συγκεκριμένες ομάδες. Άλλωστε αν θυμάμαι καλά και διάβασα σωστά η Superleague αποφάσισε να φέρει το θέμα προς συζήτηση, όπως είναι υποχρεωμένη να κάνει μιας και υπάρχουν πέντε μέλη του συνεταιρισμού που το αξιώνουν, οπότε δεδομένα έως είμαστε υποχρεωμένοι να ασχολούμαστε με αυτή την αστειότητα! Το απαράδεκτο της υπόθεσης είναι πως ανάμεσα στις ομάδες που έχουν προωθήσει την... ξεφτίλα της αναδιάρθρωσης είναι ο ΠΑΟΚ ο οποίος επιχειρήσουσε με λύσσα όλα τα χρόνια της εξυγίανσης πως πρωτοστάτησε και γι' αυτό απολαμβάνουμε αυτό το αποτέλεσμα με τα ανταγωνιστικά πρωταθλήματα. Ότι συμμετείχε και η ομάδα της Τούμπας, μαζί με ΑΕΚ και Παναθηναϊκό, είναι ξεκάθαρο και δεν το αμφισβητεί κανείς...

Ωστόσο αποδείχθηκε στα μάτια όλων ότι αυτό συνέβη και για άλλους σκοπούς και για εξυπηρέτηση των δικών τους αποκλειστικά συμφερόντων και η... ξεφτίλα αυτή της αναδιάρθρωσης που τρέχει ο ΠΑΟΚ με ομάδες όπως οι Σέρρες, η ΑΕΛ, ο Αστέρας και ο Παναιτωλικός, αναδεικνύουν το βαθύτερο στόχο και σκοπό της ασπρόμαυρης διοίκησης που ελέγχει απόλυτα την ΕΠΟ με ότι αυτό συνεπάγεται... Σε τούτο το σημείο να ξεχωρίσουμε τις διοικήσεις - ιδιοκτησίες με τον κόσμο, τους φίλαθλους - οπαδούς των ομάδων, διότι δεδομένα στην Λάρισα το οπαδικό κίνημα αντιδράει και στη πλειοψηφία τους οι φίλοι της ομάδας του Λουτσέσκου φαίνεται να είναι απόλυτα απέναντι σε αυτή την επιλογή-απόφαση της ιδιοκτησίας της ομάδας τους. Και εδώ πρέπει να το αναγνωρίσουμε, να τους αποδώσουμε σεβασμό και να επικροτήσουμε τη στάση τους. Όπως και όλων εκείνων που έχουν λόγο και υπογραμμίζουν την αντίθεσή τους σε αυτή την (το λιγότερο) λανθασμένη επιλογή της διοίκησης της ομάδας τους.

Επειδή πολλοί μου στέλνουν και με ρωτάνε ποια είναι η θέση - απόφαση της ΑΕΚ στη συγκεκριμένη πρόταση αναδιάρθρωσης, στ' αλήθεια πρέπει να προκύψει επίσημη απάντηση για να το καταλάβετε όλοι ότι είναι αρνητική φυσικά; Ρητορικό το ερώτημα... Πρόκειται για κάτι το οποίο ΔΕΝ είναι νόμιμο σε κάθε περίπτωση, η όλη διαδικασία είναι αντιποδοσφαιρική και δεν προκύπτει σε κανένα επίπεδο το όφελος (αγωνιστικό και οικονομικό) που ενδεχομένως να προέκυπτε από την όποια αλλαγή. Πραγματικά αν εξαιρέσουμε σκοπιμότητες, νταλαβέρια, παρασκήνιο και όφελος σε αυτούς που το επιδιώκουν και θέλουν ποιο σοβαρό club θα στηρίξει αυτή τη πρόταση ξεφτίλα για το ελληνικό πρωτάθλημα; Κανείς προφανώς... Αυτό ισχύει και με την Ένωση του Μάριου Ηλιόπουλου φυσικά και αυτό αποτελεί προϊόν ρεπορτάζ και όχι μία σκέψη που μου ήρθε τώρα και απλά την καταγράφω, άλλωστε την άποψή μου την έχω γράψει την ημέρα γνωστοποίησης αυτής της αστείας πρότασης...

Πάντως για να πάμε παρακάτω πρέπει να ομολογήσω ότι τέτοιο αυτογκόλ από τον ΠΑΟΚ δεν το περίμενα μιας και αυτή η κίνησή του θα τον στιγματίσει εσαεί και θα τελειώσει μια για πάντα το... παραμύθι ότι επιθυμούν ανταγωνιστικό και καθαρό πρωτάθλημα. Όλα αυτά θα συνεχίσουν να μας απασχολούν μιας και όπως σημειώσαμε το θέμα θα μας ταλαιπωρεί έως την Τετάρτη και ανάλογα τις εξελίξεις μη πάμε και πέρα απ' αυτό. Η ΑΕΚ από την πλευρά της πρέπει να κάνει τη δουλειά της και να προχωράει την επόμενη μέρα της με ενίσχυση εκεί που αξιώνει ο Μάρκο Νίκολιτς και έχει σχεδιάσει ο Χαβιέρ Ριμπάλτα καιρό τώρα με στόχο την εκτόξευση της αναβάθμισης του ρόστερ της. Προσωπικά δεν έχω αμφιβολία πώς θα το πράξει αυτό ο Καταλανός διευθυντής ο οποίος άλλωστε το επικοινώνησε στη συνέντευξη που παραχώρησε στην Σερβία μιλώντας για αύξηση της ποιότητας του ρόστερ του Δικέφαλου.

Για το κλείσιμο επιτρέψτε μου μία αναφορά στο final four της Euroleague που επιβεβαίωσε γιατί μια ζωή το μπάσκετ θα παλεύει να διεκδικεί την είσοδό του στο top 3 των ομαδικών αθλημάτων στον κόσμο μιας και στην Ελλάδα είναι στη δεύτερη θέση. Προκύπτει από την αναξιοκρατία της συγκεκριμένης διοργάνωσης και την αστειότητα οργάνωσης μεγάλων event η ανάγκη για το NBA Europe μήπως κάποτε αναβαθμίσουν το κακό προϊόν τους. Πάντως να αναφέρω την παράδοση για τον αποψινό τελικό που θα παλέψει ο Ολυμπιακός να σπάσει: όποτε παίρνει η ΑΕΚ το πρωτάθλημα στην Ελλάδα, 2018 και 2023, την Ευρωλίγκα την κατακτά η Ρεάλ κάτι πάντως το οποίο είναι εξαιρετικά δύσκολο να τριτώσει μιας και η ομάδα του Μπαρτζώκα παίζει στη χώρα της, με το κοινό της Μαδρίτης να μην ασχολείται ιδιαίτερα και τους "ερυθρόλευκους" να δείχνουν έτοιμοι για να κάνουν τη δουλειά...

Υγ: Η κουβέντα για την ενδεχόμενη πρόωρη ανανέωση του συμβολαίου του Πινέδα δίχως νόημα και ουσία έχει ανοίξει από τον περασμένο Οκτώβριο, του 2025, αλλά ελέω μη γνώσης του ρεπορτάζ το συντηρούσαν σε κάθε διακοπή τη στιγμή που στο Gazzetta διαβάζατε ότι η υπόθεση και εύκολη δεν θα είναι, αλλά και θα πάει προς το καλοκαίρι και ίσως μετά το Μουντιάλ, αυτό ακόμη εκκρεμεί να αποδειχθεί. Πάμε και στον Περέιρα που από την πρώτη στιγμή σημειώνουμε σε τούτο το site τα δεδομένα που είναι δύσκολα με μοναδικό καλό μαντάτο τη θετική διάθεση και των δυο πλευρών. Στο απόλυτο ακόμη 50-50 η διαδικασία με τον Αργεντινό άσο και επιδιώκεται από τον ίδιο να έχουμε το συντομότερο δυνατό εξέλιξη μιας και θέλει να μείνει αλλά υπάρχουν ήδη ομάδες σε Βραζιλία, Αργεντινή και Αραβία που τον έχουν προσεγγίσει. Προφανώς και το δικαιολογημένα γενναίο ψαλίδι που αξιώνει η ΑΕΚ στο ετήσιο κέρδος του αποτελεί έως τώρα εμπόδιο για το deal.

Υγ2: Συζητείται όλο και περισσότερο έντονα το ενδεχόμενο ολοκλήρωσης της θητείας του Μάκη Γκαγκάτση στην προεδρία της ΕΠΟ, είτε γιατί θέλει να πολιτευτεί με τον Τσίπρα, είτε γιατί δεν θέλουν να συνεχίσει από τον ΠΑΟΚ, είτε γιατί ο ίδιος δεν θέλει, προσωπικά δεν γνωρίζω αν ισχύουν όλα αυτά μα έντονα μου μεταφέρθηκε ότι δύσκολα θα είναι στην προεδρία της ΕΠΟ για αρκετό καιρό ακόμη. Ενδιαφέρον και αυτό το γεγονός για να δούμε αν θα επιβεβαιωθεί.

Υγ3: Όταν αποκαλύψαμε στην εκπομπή Galacticos την επιθυμία να για ενίσχυση του team του με ένα ακόμη μέλος (για τις στατικές φάσεις μιας και μετά την απομάκρυνση του Αλεξάντερ η αποτελεσματικότητα σε αυτό το σημαντικό κομμάτι χάθηκε) ακολούθησαν όλοι στο ρεπορτάζ (ίσως να γίνουν και δυο). Χαίρομαι διότι διαπιστώνω ότι ακολουθούν όλοι και στην αποκάλυψή μας στην ίδια εκπομπή στο YouTube του Gazzetta (τους Galacticos) για την επιθυμία του Νίκολιτς ακόμη και για άμεσα πρόωρη επέκταση της συνεργασίας του με την ΑΕΚ. Του αρέσει πολύ στη χώρα μας, σε όλα τα μέλη της οικογένειάς του, ενώ βλέπει σούπερ προοπτική στον κιτρινόμαυρο πάγκο για σπουδαίες δουλειές ως αφεντικό στο κιτρινόμαυρο ποδοσφαιρικό τμήμα.

Υγ4: Όλες οι προσευχές μας στον Μάριο Οικονόμου και την οικογένειά του. Δίνει τον πιο δύσκολο αγώνα της ζωής του και παίζει την άμυνα την πιο καθοριστική. Ο Θεός να δώσει δύναμη στον ίδιο και σε όλα τα αγαπημένα του πρόσωπα σε αυτές τις δύσκολες ώρες και μακάρι εφόσον όλα πάνε καλά και υπομονή για να γίνουν στο μέλλον όλα όπως ήταν, αν είναι αυτό εφικτό.