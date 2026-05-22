Η Stoiximan Superleague ανακοίνωσε τη σύγκλιση ΔΣ μέσω τηλεδιάσκεψης για την προσεχή Τετάρτη (27/05) με θέμα την αναδιάρθρωση του πρωταθλήματος.

Την Τετάρτη (27/05) στις 12:00 μέσω τηλεδιάσκεψης θα γίνει η συνεδρίαση του ΔΣ της Stoiximan Superleague. Κύριο θέμα της ηρεμήσιας διάταξης θα είναι η συζήτηση του αιτήματος για την αναδιάρθρωση του πρωταθλήματος, το οποίο υποβλήθηκε από τις ΠΑΕ ΑΕΛ Novibet, Αστέρας Aktor, Παναιτωλικός, Πανσερραϊκός και ΠΑΟΚ.

Η ανακοίνωση της Stoiximan Superleague

«Ανακοινώνεται ότι την Τετάρτη 27/5/2026 και ώρα 12:00 μ.μ., θα πραγματοποιηθεί συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Super League, μέσω τηλεδιάσκεψης.

Τα θέματα ημερήσιας διάταξης έχουν ως ακολούθως:

1. Από 18/5/2026 αίτημα – πρόταση περί αναδιάρθρωσης του πρωταθλήματος Stoiximan Super League 1, υποβληθέν εκ των ΠΑΕ ΑΕΛ Novibet, Αστέρας Aktor, Παναιτωλικός, Πανσερραϊκός και ΠΑΟΚ.

2. Τελική επικύρωση βαθμολογικών πινάκων Stoiximan Super League (ανδρών) Playoffs Group 1-4, Playoffs Group 5-8 και Playouts. Επικύρωση βαθμολογικών πινάκων Πρωταθλημάτων Υποδομών Super League Κ19, Κ17, Κ15. Έγκριση πεπραγμένων Κυπέλλου Super League K19.

3. Εκλογή ορκωτών ελεγκτών για την οικονομική χρήση «1/7/2025 – 30/6/2026».

4. Εγγραφή νέων μελών – Π.Α.Ε. που προβιβάζονται από τη Super League 2.

5. Σύγκληση έκτακτης Γενικής Συνέλευσης με θέμα την κατάρτιση της προκήρυξης Πρωταθλήματος Super League 1 (ανδρών) επόμενης αγωνιστικής περιόδου (2026-27).

6. Πρόταση για εισαγωγή συστήματος Goal Line Cameras για τις επόμενες αγωνιστικές περιόδους.

7. Δέσμευση χορηγικών παροχών για την επόμενη αγωνιστική περίοδο (2026-27), σύμφωνα με το άρθρο 8 παρ. 12 του Κ.Α.Π.

8. Εμπορικά θέματα – έγκριση υπογραφής συμβάσεων του Συνεταιρισμού.

9. Συνεργασία με οργανισμό συλλογικής διαχείρισης πνευματικών δικαιωμάτων «Αυτοδιαχείριση – Autodia».

10. Διάφορα».