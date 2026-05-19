Ο Χουάν Νέιρα και ο Βασίλης Λαμπρόπουλος μπορεί να μην είναι μέλη του ΟΦΗ για την αγωνιστική περίοδο 2026-27, όμως άφησαν τη σφραγίδα τους στην ιστορία του κλαμπ.

«Το δύσκολο κομμάτι, το δικό μας, είναι να πάρουμε κάποιες σκληρές αποφάσεις. Στο ποδόσφαιρο δεν ανήκει το παρελθόν αλλά το παρόν και το μέλλον και αυτό που εμείς θέλουμε είναι να έχουμε παίκτες που θα μας βοηθήσουν». Ο Χρήστος Κόντης έδωσε το στίγμα του για την ερχόμενη ιδιαίτερα απαιτητική... ευρωπαϊκή σεζόν του ΟΦΗ στη συνέντευξη Τύπου που ακολούθησε μετά το ματς με τον Βόλο και δυο μέρες μετά ακολούθησαν οι εξελίξεις με ηχηρές αποχωρήσεις.

Μέσα σε τέσσερις ώρες είχαμε πέντε... μαζεμένα «αντίο» και φυσικά ξεχώρισαν οι περιπτώσεις του Χουάν Νέιρα και του Βασίλη Λαμπρόπουλου. Δυο ηγετικές φυσιογνωμίες εντός των αποδυτηρίων, με μεγάλη προσφορά στο κλαμπ τα χρόνια που το υπηρέτησαν, οι οποίοι έγραψαν ιστορία στην παρουσία τους στην Κρήτη.

Δεν πρέπει να ξεχνάμε πως οι μελλοντικές γενιές Ομιλιτών θα μεγαλώσουν βλέποντας τις εικόνες από το έπος του Πανθεσσαλικού Σταδίου και στην απονομή ο Αργεντινός χαφ και ο Έλληνας κεντρικός αμυντικός ήταν οι δυο αρχηγοί που σήκωσαν το τρόπαιο στον ουρανό, σε μια εικόνα που θα μπει ως αφίσα σε χιλιάδες παιδικά δωμάτια.

Ο «αρχιτέκτονας» του ΟΦΗ που έφερε το τρόπαιο στο Ηράκλειο, ο Χρήστος Κόντης, θα είναι αυτός που θα «χτίσει» και την ομάδα που θα αγωνιστεί για πρώτη φορά σε League Phase ευρωπαϊκής διοργάνωσης κα ήταν αυτός που αποφάσισε πως ήρθε το πλήρωμα του χρόνου ήρθε και για τους δύο για να κλείσει ο κύκλος τους στην ομάδα. Από την πλευρά του το κλαμπ επί ημερών διοικητικής ηγεσίας του Μιχάλη Μπούση πάντα σέβεται και στηρίζει τις αποφάσεις των προπονητών, οι οποίοι έχουν τον πρώτο λόγο στη δημιουργία της ομάδας.

Κάπως έτσι γράφτηκε ο επίλογος για δυο ποδοσφαιριστές των οποίων οι ιστορίες έχουν διαφορές αλλά μια κοινή κατάληξη. Όσα χρόνια κι αν περάσουν θα αποτελούν αναπόσπαστα και ιδιαίτερα σημαντικά κομμάτια στην ιστορία του συλλόγου.

Ο Αργεντινός που έγινε... Κρητικός

Για τον Χουάν Νέιρα «μιλούν» τα επιτεύγματά του. Πρόκειται για τον ποδοσφαιριστή που συνέδεσε άρρηκτα το όνομα του με την εποχή του Μιχάλη Μπούση και εξελίχθηκε τόσο σε «σημαία» του κλαμπ, όσο και σε αγαπημένο παιδί της εξέδρας.

Δεν χωράει αμφιβολία πως ο Αργεντινός αποτελεί από τους πλέον τεχνίτες ποδοσφαιριστές που έχουν τιμήσει την ασπρόμαυρη φανέλα και αυτά τα χρόνια προσέφερε πολλές στιγμές... μαγείας. Συνολικά μέτρησε 31 γκολ και 21 ασίστ στις 191 εμφανίσεις του με τον ΟΦΗ, όντας (μακράν) ο κορυφαίος ξένος σε συμμετοχές στην ιστορία των Κρητικών, καθώς ο δεύτερος Αλεχάντρο Ίσις σταμάτησε στις 171.

Φυσικά στα 37 του αποτελεί και ο γηραιότερος ποδοσφαιριστής του Ομίλου που έχει σκοράρει σε επίπεδο κορυφαίας κατηγορίας του ελληνικού ποδοσφαίρου, αφήνοντας δεύτερο τον σπουδαίο Νίκο Νιόπλια, ο οποίος είχε σκοράρει το τελευταίο του γκολ με τον ΟΦΗ σε ηλικία 36 ετών και 46 ημερών. Η μοίρα τα έφερε έτσι ώστε ο Αργεντινός να βρει δίχτυα και στο τελευταίο του παιχνίδι στο Ηράκλειο, σε ηλικία 37 ετών και 85 ημερών.

Ο Νέιρα ήταν παρών σε όλες τις μεγάλες στιγμές της νέας εποχής του ΟΦΗ από το μπαράζ - θρίλερ με τον Πλατανιά και την επιστροφή στην Ευρώπη το 2020, μέχρι τον χαμένο τελικό του ΟΑΚΑ και τη λύτρωση στον Βόλο, ένα χρόνο αργότερα. Άλλωστε εδώ και χρόνια είχε θέσει ως στόχο να σηκώσει το Κύπελλο με τον ΟΦΗ και το ποδόσφιαρο δεν μπορούσε να του το στερήσει!

Μπορεί να έχει γεννηθεί στην Αζούλ του Μπουένος Άιρες, όμως πλέον πρέπει να λογίζεται ως Έλληνας και μάλιστα Κρητικός! Άλλωστε είναι σε εξέλιξη η διαδικασία και για το τυπικό σκέλος της ελληνοποίησης του.

O επαναπατρισμός, το περιβραχιόνιο και τα δάκρυα

Από την πλευρά του ο Βασίλης Λαμπρόπουλος μπορεί να έμεινε στην Κρήτη για σημαντικά μικρότερο διάστημα, καθώς έπαιξε με τα ασπρόμαυρα μια τριετία, όμως σε αυτό το διάστημα κατάφερε να αναδειχθεί σε ηγετική μορφή και αρχηγό της ομάδας, προσφέροντας την τεράστια εμπειρία του στην προσπάθεια της ομάδας.

Στην πορεία του στο ελληνικό ποδόσφαιρο ξεχωρίζει η πενταετία του στην ΑΕΚ, με την οποία πέτυχε τα πάντα! Ήταν μέλος της ομάδας της επιστροφής στη φυσική θέση του Δικεφάλου, σήκωσε το Κύπελλο Ελλάδας το 2016, κατέκτησε το πρώτο πρωτάθλημα του κλαμπ μετά από 24 χρόνια αναμονής, βοήθησε την και αγωνίστηκε στο υψηλότερο ποδοσφαιρικό επίπεδο. Στους ομίλους του Champions League.

To 2019 άνοιξε τα φτερά του για την Ευρώπη, όπου έπαιξε σε Ισπανία με την Ντεπορτίβο Λα Κορούνια και στη Γερμανία ως παίκτης της Μπόχουμ. Το 2023 επαναπατρίστηκε για λογαριασμό του ΟΦΗ και στα δύσκολα δεν... κρύφτηκε ποτέ, όντας διαρκώς ένα παράδειγμα για τους συμπαίκτες του.

Από την περασμένη σεζόν πήρε το περιβραχιόνιο, το οποίο φόρεσε στον πρώτο τελικό Κυπέλλου Ελλάδας του ΟΦΗ μετά από 35 χρόνια. Τα δάκρυά του μετά την πρόκριση στο ματς με τον Αστέρα AKTOR αποτέλεσαν την... ανακούφιση για τις δύσκολες στιγμές που ξεπέρασε στην πορεία του.

Μπορεί στο ΟΑΚΑ το τρόπαιο να χάθηκε, όμως η εξιλέωση ήρθε 11 μήνες αργότερα στο Πανθεσσαλικό Στάδιο. Στον τελικό δεν ήταν βασικός, καθώς αγωνίστηκε μόνο στο δεύτερο μισό της παράτασης, όμως η γκολάρα του στον ημιτελικό με τον Λεβαδειακό που σφράγισε τον back to back τελικό έμεινε στην ιστορία και αποτελεί ξεχωριστό κομμάτι της «κληρονομιάς» που αφήνει στον σύλλογο.