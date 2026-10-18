ΟΦΗ: Τα δεδομένα για Χριστογεώργο ενόψει Λεβερκούζεν
Ο Νίκος Χριστογεώργος έφυγε τραυματίας από το γήπεδο της Νεάπολης. Ο τερματοφύλακας του ΟΦΗ χτύπησε στον αυχένα ύστερα από σύγκρουση με τον Μορέιρα και στην ανάπαυλα του ματς με την Καλαμάτα άφησε τη θέση του στον Κλίντμαν Λίλο και μετέβη στο νοσοκομείο.
Από τις εξετάσεις του προέκυψε πως ο βασικός κίπερ των Κυπελλούχων γλίτωσε τα χειρότερα, καθώς δεν έχει υποστεί κάποιο κάταγμα, όμως μένει να φανεί εάν θα είναι 100% έτοιμος για τον μεγάλο αγώνα με τη Λεβερκούζεν στο Παγκρήτιο Στάδιο.
Η κατάσταση του Χριστογεώργου θα επανεκτιμάται καθημερινά.
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.