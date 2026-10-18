Ο Νίκος Χριστογεώργος μετέβη σε νοσοκομείο στην ανάπαυλα του Καλαμάτα - ΟΦΗ, λόγω ενοχλήσεων μετά τη σύγκρουση του με τον Μορέιρα και απέφυγε το κάταγμα, όμως η κατάσταση του θα επανεκτιμάται.

Ο Νίκος Χριστογεώργος έφυγε τραυματίας από το γήπεδο της Νεάπολης. Ο τερματοφύλακας του ΟΦΗ χτύπησε στον αυχένα ύστερα από σύγκρουση με τον Μορέιρα και στην ανάπαυλα του ματς με την Καλαμάτα άφησε τη θέση του στον Κλίντμαν Λίλο και μετέβη στο νοσοκομείο.

Από τις εξετάσεις του προέκυψε πως ο βασικός κίπερ των Κυπελλούχων γλίτωσε τα χειρότερα, καθώς δεν έχει υποστεί κάποιο κάταγμα, όμως μένει να φανεί εάν θα είναι 100% έτοιμος για τον μεγάλο αγώνα με τη Λεβερκούζεν στο Παγκρήτιο Στάδιο.

Η κατάσταση του Χριστογεώργου θα επανεκτιμάται καθημερινά.