Snakes για Νέιρα: «Γιατί σ’ αγαπήσαμε και σ’ αγαπάμε λίγο παραπάνω ρε τεράστιε»

Το μήνυμα των οργανωμένων φίλων του ΟΦΗ, Snakes, για την αποχώρηση του αγαπημένου της Ομιλίτικης εξέδρας, Χουάν Νέιρα.

Ένα μεγάλο κεφάλαιο της σύγχρονης Ομιλίτικης ιστορίας έκλεισε. Ο Χουάν Νέιρα μετά από οκτώ χρόνια αποχώρησε από τον ΟΦΗ, καθώς αποφασίστηκε πως ο αγωνιστικός κύκλος του στην ομάδα έκλεισε.

Ο Αργεντινός που έγινε... Κρητικός και είναι σε εξέλιξη η διαδικασία να γίνει και τυπικά Έλληνας συνέδεσε το όνομα του με την εποχή της διοικητικής ηγεσίας του Μιχάλη Μπούση και παράλληλα έγινε αγαπημένο παιδί της ασπρόμαυρης εξέδρας.

Σε αυτό το πλαίσιο οι οργανωμένοι φίλοι του ΟΦΗ, Snakes, αποχαιρέτησαν τον Χουάν Νέιρα, του οποίου το όνομα έγινε σύνθημα αυτά τα χρόνια στο Ηράκλειο.

Η ανάρτηση των Snakes

«Γιατί σ αγαπήσαμε και σ αγαπάμε λίγο παραπάνω ρε τεράστιε!!

Καλή αντάμωση ξανά θα πούμε αρχηγέ

Neira Neira Neira Neira!!».