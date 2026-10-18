Superleague, η βαθμολογία: Σταθερά πρώτος ο Παναθηναϊκός, στο +2 από τον δεύτερο Ολυμπιακό!
To πρόγραμμα της 7ης αγωνιστικής
Λεβαδειακός – Βόλος Elabet 0-0
Καλαμάτα – ΟΦΗ 4-3
Παναιτωλικός – Ολυμπιακός 0-2
Παναθηναϊκός – Αστέρας Τρίπολης 5-1
Κηφισιά – Αρης (8μμ)
ΠΑΟΚ – Ηρακλής (9μμ)
Ατρόμητος - ΑΕΚ ΑΝΑΒΟΛΗ
H Βαθμολογία της 7ης αγωνιστικής
1. Παναθηναϊκός 18
2. Ολυμπιακός 16
3.ΑΕΚ 14
4. ΠΑΟΚ 12
---------------------------------------
5. Άρης 10
6.Καλαμάτα 10
7.ΟΦΗ 10
8. Ηρακλής 9
-------------------------------------------
9. Παναιτωλικός 9
10.Κηφισιά 8
11.Αστέρας Τρίπολης 5
12.Ατρόμητος 2
13. Λεβαδειακός 2
14. Bόλος Elabet 0
* Ο Βόλος Elabet έχει -3 βαθμούς
** ΑΕΚ, Ατρόμητος, ΠΑΟΚ, Ηρακλής, Αρης και Κηφισιά έχουν ματς λιγότερο.
Επόμενη αγωνιστική (8η)
Σάββατο 24 Οκτωβρίου
Ηρακλής – Κηφισιά (7μμ)
Αστέρας Τρίπολης – Λεβαδειακός (7.30μμ)
ΑΕΚ – Παναιτωλικός (8μμ)
Κυριακή 25 Οκτωβρίου
Ολυμπιακός – Καλαμάτα (4μμ)
Βόλος ELABET – Παναθηναϊκός (6μμ)
Αρης – Ατρόμητος (7.30μμ)
ΟΦΗ – ΠΑΟΚ (8μμ)
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.