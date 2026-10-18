Superleague, η βαθμολογία: Σταθερά πρώτος ο Παναθηναϊκός, στο +2 από τον δεύτερο Ολυμπιακό!

Ο Παναθηναϊκός επέστρεψε στις νίκες και παραμένει σταθερά μόνος πρώτος, ενώ ο Ολυμπιακός με τη νίκη στο Αγρίνιο και το... ρεπό της ΑΕΚ βρέθηκε στη 2η θέση και το -2 από την κορυφή.

To πρόγραμμα της 7ης αγωνιστικής

Λεβαδειακός – Βόλος Elabet 0-0

Καλαμάτα – ΟΦΗ 4-3

Παναιτωλικός – Ολυμπιακός 0-2

Παναθηναϊκός – Αστέρας Τρίπολης 5-1

Κηφισιά – Αρης (8μμ)

ΠΑΟΚ – Ηρακλής (9μμ)

Ατρόμητος - ΑΕΚ ΑΝΑΒΟΛΗ



H Βαθμολογία της 7ης αγωνιστικής

1. Παναθηναϊκός 18

2. Ολυμπιακός 16

3.ΑΕΚ 14

4. ΠΑΟΚ 12

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5. Άρης 10

6.Καλαμάτα 10

7.ΟΦΗ 10

8. Ηρακλής 9

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9. Παναιτωλικός 9

10.Κηφισιά 8

11.Αστέρας Τρίπολης 5

12.Ατρόμητος 2

13. Λεβαδειακός 2

14. Bόλος Elabet 0

* Ο Βόλος Elabet έχει -3 βαθμούς

** ΑΕΚ, Ατρόμητος, ΠΑΟΚ, Ηρακλής, Αρης και Κηφισιά έχουν ματς λιγότερο.

Επόμενη αγωνιστική (8η)

Σάββατο 24 Οκτωβρίου

Ηρακλής – Κηφισιά (7μμ)

Αστέρας Τρίπολης – Λεβαδειακός (7.30μμ)

ΑΕΚ – Παναιτωλικός (8μμ)

Κυριακή 25 Οκτωβρίου

Ολυμπιακός – Καλαμάτα (4μμ)

Βόλος ELABET – Παναθηναϊκός (6μμ)

Αρης – Ατρόμητος (7.30μμ)

ΟΦΗ – ΠΑΟΚ (8μμ)

