Ο Χουάν Νέιρα λίγες ώρες μετά την κακτήση του Κυπέλλου Ελλάδας έδωσε εξετάσεις στο πλαίσιο της διαδικασίας να πάρει την ελληνική ιθαγένεια.

Ο Χουάν Νέιρα εδώ και χρόνια είχε εκφράσει την βαθιά επιθυμία του να σηκώσει το Κύπελλο Ελλάδας με τη φανέλα του ΟΦΗ και ένα χρόνο μετά τον χαμένο τελικό με τον Ολυμπιακό ήρθε η... λύτρωση. O Aργεντινός που έχει γίνει «σημαία» του Ομίλου σήκωσε μαζί με τον Βασίλη Λαμπρόπουλο το τρόπαιο στον ουρανό του Βόλου και όπως είχε υποσχεθεί σε περίπτωση κατάκτησης του τίτλου μίλησε ελληνικά στην κάμερα της Cosmote TV.

O 37χρονος χαφ δεδομένα αισθάνεται Έλληνας στην ψυχή, καθώς είναι κάτοικος Ηρακλείου εδώ και οκτώ χρόνια, όμως είναι σε διαδικασία ώστε να γίνει και στα... χαρτιά! Το αγαπημένο παιδί είναι σε διαδικασία απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας, καθώς όπως έχει εκφράσει θέλει να μείνει για πάντα στην Κρήτη, όπου βρήκε την Ιθάκη του.

Το αξιοσημείωτο είναι πως ο Νέιρα έδωσε εξετάσεις ιθαγένειας το πρωί της περασμένης Κυριακής, δηλαδή λίγες ώρες μετά τον ιστορικό θρίαμβο στον Βόλο! Η αποστολή έφτασε στο «Νίκος Καζαντζάκης» περίπου στις 5:30 και λίγες ώρες νωρίτερα βρέθηκε στο εξεταστικό κέντρο για το διαδικαστικό κομμάτι.

Ο προϊστάμενος της περιφερειακής διεύθυνσης ιθαγένειας Κρήτης κ. Νίκος Τσαγκαράκης ανέφερε το γεγονός στον ΣΚΑΪ Κρήτης και μεταξύ άλλων είπε: «Ήρθε σεμνά και ταπεινά και έδωσε εξετάσεις τον αναγνώρισε μια συνάδελφος».