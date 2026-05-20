Η κατάκτηση του Europa League από την Άστον Βίλα φέρνει τον Ολυμπιακό αγκαλιά με τη συμμετοχή στον 3ο προκριματικό γύρο του Champions League.

Η Άστον Βίλα ήταν η μεγάλη νικήτρια του τελικού του Europa League, με την επιτυχία αυτή να πανηγυρίζεται τόσο στο Μπέρμιγχαμ, όσο και στον... Πειραιά! Βλέπετε, με την ομάδα του Ουνάι Έμερι να παίρνει το τρόπαιο, ο Ολυμπιακός είναι αγκαλιά με την παρουσία του στον 3ο προκριματικό γύρο του Champions League αντί του 2ου.

Τι απομένει; Να εξασφαλίσει η Βίλα την τέταρτη θέση στην Premier League. Για την τελευταία αγωνιστική, οι θριαμβευτές της Κωνσταντινούπολης θα παίξουν εκτός έδρας με τη Μάντσεστερ Σίτι και ένας βαθμός θα είναι αρκετός για να τερματίσουν στην τετράδα. Με τη διαφορά από την πέμπτη Λίβερπουλ στους τρεις βαθμούς, αρκεί γκέλα των Κόκκινων ενάντια στην Μπρέντφορντ για να επωφεληθούν οι Πειραιώτες, ενώ σε περίπτωση νίκης της ομάδας του Άρνε Σλοτ και ήττας της Βίλα, τότε οι Ερυθρόλευκοι θα δουν την αποφυγή ενός γύρου να χάνεται στη διαφορά τερμάτων.

Σημειώνεται πως σε όποιον γύρο και αν βρεθεί η ομάδα του Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ, θα είναι στους ισχυρούς, με τους πιθανούς αντιπάλους στον 2ο προκριματικό να είναι η Στουρμ Γκρατς, η Χαρτς και ο δεύτερος της πολωνικής Ekstraklasa (Γκόρνικ Ζάμπρζε, Γιαγκελόνια ή Ράκοφ) και εκείνους του 3ου γύρου να είναι η Σπάρτα Πράγας και η Ναϊμέγκεν.