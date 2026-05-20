Ο Χεφτέ Μπετανκόρ μίλησε στους Ισπανούς δημοσιογράφους για το μέλλον του.

Ο Χεφτέ Μπετανκόρ ανήκει στον Ολυμπιακό, αλλά το περασμένο καλοκαίρι δόθηκε δανεικός στην Αλμπαθέτε.

Ο 33χρονος (6/7/93) φορ είχε στη δεύτερη κατηγορία της Ισπανίας μία εξαιρετική σεζόν με 41 ματς και 17 γκολ. Με τα δικά του γκολ, άλλωστε, η ομάδα του απέκλεισε στο Κύπελλο τη Ρεάλ Μαδρίτης.

Ο έμπειρος επιθετικός, ο οποίος στην Ελλάδα δεν φόρεσε τη φανέλα των Πειραιωτών σε επίσημο ματς, είχε 49 αγώνες, 25 γκολ και 3 ασίστ με τον Πανσερραϊκό σε 1,5 χρόνο πριν υπογράψει στους ερυθρόλευκους μέχρι το καλοκαίρι του 2027.

Ο Μπετανκόρ, λοιπόν, μίλησε στα ισπανικά ΜΜΕ πριν τη σημερινή προπόνηση της Αλμπαθέτε και ρωτήθηκε για το μέλλον του.

Αναλυτικά όσα είπε: «Πρέπει να επιστρέψω στην Ελλάδα, γιατί εξαρτώμαι από τον Ολυμπιακό, που αυτή τη στιγμή έχει τον έλεγχο. Οι ομάδες θα έρθουν σε επαφή μαζί μου και, αν υπάρξει πιθανότητα, εγώ είμαι πολύ χαρούμενος εδώ και θα δούμε τι θα γίνει.

Δεν συνηθίζω να ασχολούμαι πολύ με τέτοια ζητήματα, ειδικά προς το τέλος της σεζόν. Δεν είμαι άνθρωπος που ρωτάει πολλά, εξαρτώμαι από τον Ολυμπιακό, που είναι υπεύθυνος. Αν υπάρξει συμφωνία, θα είμαι πολύ χαρούμενος.

Αυτή τη στιγμή όλα εξαρτώνται από τον Ολυμπιακό, που είναι υπεύθυνος, και δεν μπορώ να κάνω πολλά. Παρ’ όλα αυτά, είμαι πολύ χαρούμενος και μου αρέσει πολύ να βρίσκομαι εδώ.

Τα πράγματα πήγαν καλά. Δούλεψα καθημερινά, τόσο σωματικά όσο και πνευματικά κι αυτό φαίνεται στο γήπεδο. Τα γκολ άρχισαν να έρχονται στις σωστές στιγμές και απέναντι στις σωστές ομάδες, κάτι που βοήθησε πολύ. Με τον καιρό όλα βελτιώθηκαν και είμαστε πολύ ικανοποιημένοι».



