Μασούρας: Γκολ Νο14 στη Σαουδική Αραβία
Η σεζόν ολοκληρώνεται στη Σαουδική Αραβία, με τον Γιώργο Μασούρα να σκοράρει στο τελευταίο ματς της σεζόν για λογαριασμό της Αλ Καλίτζ. Στο 17ο λεπτό της εντός έδρας αναμέτρησης με την Αλ Αχλί, ο Έλληνας μεσοεπιθετικός που ανήκει στον Ολυμπιακό έσπρωξε την μπάλα στα δίχτυα εξ επαφής για να ισοφαρίσει σε 1-1, κατόπιν γυρίσματος του Αλ Αμρί. Με τον τρόπο αυτό, ο έμπειρος ποδοσφαιριστής έφτασε τα 14 τέρματα στη χώρα της αραβικής χερσονήσου στην 34η συμμετοχή του, την ώρα που έχει μοιράσει και τρεις ασίστ.
🟢🟡 𝑮𝑶𝑶𝑶𝑶𝑶𝑶𝑶𝑶𝑶𝑶𝑶𝑶𝑶𝑶𝑶𝑶𝑳— Central do Arabão (@centraldoarabao) May 20, 2026
⏰ 17’ AL KHALEEJ 1 x 1 AL AHLI
⚽️ Masouras
🅰️ Al Amri
Jogada puxada por ele mesmo, Mendy defende a primeira mas Masouras empata após receber no rebote! pic.twitter.com/NQ2e59s1QP
