Παναθηναϊκός - ΠΑΟΚ 2-2: Τα highlights της αναμέτρησης
Ο Παναθηναϊκός αντέδρασε στο 0-2 του ΠΑΟΚ, βρήκε δύο γκολ με Τσέριν, Ταμπόρδα κι αποχαιρέτησε στο τελευταίο ματς την ιστορική του έδρα αήττητος.
Ο ΠΑΟΚ προηγήθηκε στο 30' με κεφαλιά του Οζντόεφ σε κόρνερ του Πέλκα και στο 35' ο Μύθου έκανε το 0-2 με ωραίο πλασέ, έπειτα από μία ακόμα ασίστ του Ζίβκοβιτς.
Οι Θεσσαλονικείς είχαν ευκαιρίες για τρίτο γκολ με Πέλκα, Κωνσταντέλια, αλλά δεν το πέτυχαν, ενώ ο Παναθηναϊκός απειλούσε με τον Ζαρουρί κυρίως. Το τριφύλλι αντιδρούσε, πίεζε όσο περνούσε η ώρα και στο 68' σε φάση διαρκείας μείωσε από κοντά ο Τσέριν.
Δείτε ΕπίσηςΠαναθηναϊκός: Με καπνογόνα και συνθήματα αποχαιρέτησαν την Λεωφόρο οι οπαδοί του «τριφυλλιού»
Στο 72' ακυρώθηκε γκολ του Κωνσταντέλια για επιθετικό φάουλ και στο 81' ήρθε το 2-2. Ο Σφιντέρσκι έκανε την κεφαλιά, ο Παβλένκα απέκρουσε και ο Ταμπόρδα στην επαναφορά εκτέλεσε από το ύψος του πέναλτι για το 2-2, που ήταν και το τελικό αποτέλεσμα.
Τα highlights της αναμέτρησης
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.