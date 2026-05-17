Τα γκολ και οι καλύτερες φάσεις του αγώνα Παναθηναϊκός - ΠΑΟΚ 2-2.

Ο Παναθηναϊκός αντέδρασε στο 0-2 του ΠΑΟΚ, βρήκε δύο γκολ με Τσέριν, Ταμπόρδα κι αποχαιρέτησε στο τελευταίο ματς την ιστορική του έδρα αήττητος.

Ο ΠΑΟΚ προηγήθηκε στο 30' με κεφαλιά του Οζντόεφ σε κόρνερ του Πέλκα και στο 35' ο Μύθου έκανε το 0-2 με ωραίο πλασέ, έπειτα από μία ακόμα ασίστ του Ζίβκοβιτς.

Οι Θεσσαλονικείς είχαν ευκαιρίες για τρίτο γκολ με Πέλκα, Κωνσταντέλια, αλλά δεν το πέτυχαν, ενώ ο Παναθηναϊκός απειλούσε με τον Ζαρουρί κυρίως. Το τριφύλλι αντιδρούσε, πίεζε όσο περνούσε η ώρα και στο 68' σε φάση διαρκείας μείωσε από κοντά ο Τσέριν.

Στο 72' ακυρώθηκε γκολ του Κωνσταντέλια για επιθετικό φάουλ και στο 81' ήρθε το 2-2. Ο Σφιντέρσκι έκανε την κεφαλιά, ο Παβλένκα απέκρουσε και ο Ταμπόρδα στην επαναφορά εκτέλεσε από το ύψος του πέναλτι για το 2-2, που ήταν και το τελικό αποτέλεσμα.

