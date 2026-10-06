Ο Πελίστρι μέτρησε μία ασίστ στο φιλικό 6-1 της Ουρουγουάης κόντρα στην Ινδία.

Η Ουρουγουάη ολοκλήρωσε τα φιλικά της ματς για τον Οκτώβριο συντρίβοντας με 6-1 την Ινδία στην Καλκούτα, με τον Φακούντο Πελίστρι να παίρνει χρόνο συμμετοχής και να έχει την ασίστ στο έκτο γκολ της ομάδας του.

Ο εξτρέμ του Παναθηναϊκού πέρασε ως αλλαγή στο ματς στο 64ο λεπτό της φιλικής αναμέτρησης και στο 86' έστρωσε έξω από την περιοχή στον Αγκίρε, που με εξαιρετικό πλασέ έστειλε την μπάλα στα δίχτυα και διαμόρφωσε το τελικό αποτέλεσμα.