Οι οπαδοί του Παναθηναϊκού μετά το τέλος του αγώνα με τον ΠΑΟΚ αποχαιρέτησαν το... σπίτι τους την Λεωφόρο με καπνογόνα και συνθήματα.

Μπορεί λόγω της τιμωρίας να μην μπόρεσαν να πάρουν τις θέσεις τους στα τσιμέντα της Θύρας 13 στο ματς με τον ΠΑΟΚ, αλλά αυτό δεν εμπόδισε τους οπαδούς του Παναθηναϊκού να αποχαιρετήσουν το γήπεδο που δικαίως θεωρούν δεύτερο σπίτι τους. Μετά το τέλος του αγώνα με τους «ασπρόμαυρους», στήθηκε ένα πάρτι έξω από την 13.

Φίλοι του «τριφυλλιού» μαζεύτηκαν και δεν σταμάτησαν να τραγουδάνε τον ύμνο και συνθήματα της αγαπημένης τους ομάδας με την ατμόσφαιρα να είναι πολύ φορτισμένη. Κάτι λογικό καθώς η Λεωφόρος δικαίως θεωρείται το δεύτερο σπίτι κάθε Παναθηναϊκού.