Στον αέρα βγήκε το teaser για τη νέα εφαρμογή της ΠΑΕ Παναθηναϊκός, που σε σύντομο χρονικό διάστημα αναμένεται να είναι έτοιμη για τους φιλάθλους.

Το teaser για τη νέα εφαρμογή της ΠΑΕ Παναθηναϊκός αναρτήθηκε στα social media του συλλόγου. Μέσα στο επόμενο χρονικό διάστημα η εφαρμογή θα είναι στον αέρα και διαθέσιμη στο κοινό.

Πρόκειται για ένα πολύ σημαντικό project για τον σύλλογο. Ο στόχος θα είναι το να αποτελέσει την καλύτερη εφαρμογή που έχει δημιουργηθεί από αθλητικό Οργανισμό στην Ελλάδα.