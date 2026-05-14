ΟΦΗ: Στην Άιντραχτ Φρανκφούρτης δοκιμάστηκε νεαρός γκολκίπερ
Την τύχη του στη Γερμανία δοκιμάζει ο τερματοφύλακας της Ακαδημίας του ΟΦΗ Γιώργος Ξυφανταράκης.
Ο σύλλογος της Κρήτης δέχθηκε μία πρόσκληση και επέτρεψε στον 16χρονο γκολκίπερ να δοκιμαστεί στην Άιντραχτ Φρανκφούρτης.
Στην ανακοίνωση του ΟΦΗ αναφέρεται: «Μια ιδιαίτερα τιμητική πρόσκληση έφτασε πριν λίγες μέρες στα γραφεία της ΠΑΕ ΟΦΗ, από την Eintracht Frankfurt, η οποία αφορούσε σε συμμετοχή του Γιώργου Ξυφανταράκη στις προπονήσεις της γερμανικής ομάδας κάτω των 17 ετών.
Ο 16χρονος τερματοφύλακας του ΟΦΗ (γεννημένος 22/5/10) ταξίδεψε στη Φρανκφούρτη, όπου από τη Δευτέρα (11/5) μέχρι και σήμερα (14/5) πέρασε από το μικροσκόπιο των ανθρώπων της Eintracht, συμμετέχοντας στο πρόγραμμα των προπονήσεων».
