Οι δηλώσεις του προπονητή του Κυπελλούχου ΟΦΗ, Χρήστου Κόντη, στην κάμερα της NOVA μετά την εκτός έδρας ήττα από τον Λεβαδειακό.

Ο ΟΦΗ παρόλο που προηγήθηκε με δυο γκολ στο πρώτο μέρος του εκτός έδρας αγώαν με τον Λεβαδειακός έπαιξε σε ολόκληρο το δεύτερο μέρος με παίκτη λιγότερο και εν τέλει ηττήθηκε, καθώς δέχτηκε τρία γκολ στις καθυστερήσεις. Ο τεχνικός των Κυπελλούχων Ελλάδας, Χρήστος Κόντης, στις δηλώσεις του στη NOVA μετά το ματς εξέφρασε τα σοβαρά παράπονα του από τη διαιτησία και τόνισε: «Δεν είμαι χθεσινός στο ποδόσφαιρο, ότι και να γινόταν θα χάναμε».

Θυμίζουμε πως διαιτητής του αγώνα της Βοιωτίας ήταν ο Κουκούλας, με VAR τον Τσακαλίδη.

Οι δηλώσεις του Χρήστου Κόντη

«Στα δικά μου τα μάτια έγινε ένα τρομερό πρώτο ημίχρονο από εμάς, πήγαινε για 0-3 και 0-4. Βγάλαμε πολλές ευκαιρίες και αυτό το παιχνίδι κάποιοι το κατέστρεψαν, το έκαναν με εντάσεις, κόκκινες.

Αυτό το πράγμα που έγινε σήμερα, δεν το έχω ξαναδεί στην ζωή μου, με το ζόρι να χάσουμε. Πραγματικά αισθάνομαι πολύ περίεργα, ήρθαμε με πολύ μεγάλη όρεξη, απέναντι σε μια πολύ καλή ομάδα.

Ο Παλάσιος έχει κάνει 8 φάουλ, δεν πήρε κάρτα, εμείς ακουμπάγαμε και παίρναμε κάρτα. Δεν είμαι χθεσινός στο ποδόσφαιρο, ότι και να γινόταν θα χάναμε»