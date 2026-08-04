ΟΦΗ - Αλ Σαμάλ 2-3: Έκλεισε τα φιλικά με ήττα, αναγκαστική αλλαγή ο Αποστολάκης
Με ήττα ολολήρωσε τα φιλικά προετοιμασίας του ο ΟΦΗ. Οι Κυπελλούχοι Ελλάδας είχαν προηγηθεί με δύο γκολ του Φούντα στο πρώτο μέρος κόντρα στην ομάδα του Κατάρ, όμως τελικά έχασαν με 3-2. Αναγκαστική αλλαγή ο Γιάννης Αποστολάκης στο ημίχρονο, λόγω χτυπήματος στο δεξί πόδι, 8 μέρες πριν το Super Cup, στο οποίο προορίζεται για βασικός. Η περίπτωση του διεθνή με την Εθνική Ελπίδων θα επανεκτιμηθεί τις επόμενες μέρες.
Στο τελευταίο τεστ πριν το ματς με την Πρωταθλήτρια ΑΕΚ ο Χρήστος Κόντης παρέταξε την ομάδα του στο... συνηθισμένο της 3-4-3, με τον Χριστογεώργο στην εστία και τους Κρίζμανιτς, Σιέλη και Κωστούλα στα στόπερ. Δεξιά ο Αποστολάκης και στην ανάπαυλα αντικαταστάθηκε από τον Σιτμαλίδη, ο οποίος νωρίτερα είχε παίξει κόντρα στην Μπέρσχοτ, ενώ αριστερά ήταν ο Αθανασίου. Καραχάλιος - Ανδρούτσος χαφ, Νους - Φούντας εξτέμκαι φορ ο Ισέκα.
Ο Όμιλος προηγήθηκε μόλις στο 3ο λεπτό, όταν ο Αθανασίου έκανε τη σέντρα από τα αριστερά, ο Αποστολάκης πήρε την κεφαλιά από το δεύτερο δοκάρι και από κοντά ο Φούντας άνοιξε το σκορ με το κεφάλι. Στη συνέχεια ο ΟΦΗ είχε καλές στιγμές με Ανδρούτσο και Σιέλη, όμως το γκολ ήρθε στο 21'. Ο Αποστολάκης ανέβηκε από τα δεξιά, πέρασε την μπάλα στον Ανδρούτσο, ο οποίος έβγαλε σε θέση βολής τον Φούντα, ο οποίος με δυνατό σουτ διπλασίασε το προβάδισα της ομάδας του.
Στο δεύτερο μέρος ο ρυθμός έπεσε και οι Καταριανοί στα τελευταία λεπτά κατάφεραν να ανατρέψεουν το ματς με γκολ στο 83', στο 86' και στο 90'.
Την Τετάρτη (5/8) στις 12:20 μετά το μεσημέρι (ώρα Ολλανδίας) η αποστολή του ΟΦΗ θα αναχωρήσει από το Άμστερνταμ, με αρχικό προορισμό την Αθήνα κι από εκεί στις 20:15 θα αναχωρήσει με νέα πτήση προς το Ηράκλειο, ολοκληρώνοντας έτσι το βασικό στάδιο προετοιμασίας του.
Την Πέμπτη (6/8) οι ποδοσφαιριστές θα έχουν ρεπό και επόμενη προπόνηση έχει προγραμματιστεί για το απόγευμα της Παρασκευής (7/8, 18:30) στο Βαρδινογιάννειο Αθλητικό Κέντρο.
ΟΦΗ (Χρήστος Κόντης): Χριστογεώργος, Αθανασίου, Κρίζμανιτς, Σιέλης, Κωστούλας, Αποστολάκης (46’ Σιτμαλίδης), Καραχάλιος, Ανδρούτσος, Νους, Φούντας, Ισέκα
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