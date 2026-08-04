Η ισοπαλία του Ολυμπιακού δεν βοήθησε την Ελλάδα να κλείσει την ψαλίδα από τη 10η θέση στη βαθμολογία της UEFA, με τη χώρα μας να δίνει μάχη κόντρα σε Πολωνία και Τσεχία.

Ο Ολυμπιακός πάλεψε, αλλά δεν κατάφερε να λυγίσει τη Ναϊμέγκεν στην πρώτη μεταξύ τους μάχη στο «Γ. Καραϊσκάκης» για τον τρίτο προκριματικό γύρο του Champions League. Οι Ερυθρόλευκοι κόλλησαν στο 0-0 και θα κυνηγήσουν την πρόκριση στη ρεβάνς της Ολλανδίας, τη στιγμή που η Ελλάδα δίνει τη δική της μάχη για να αναρριχηθεί στην πρώτη δεκάδα της βαθμολογίας της UEFA μέχρι το τέλος της φετινής σεζόν.

Αν και μπορεί να πρόσθεσε έξτρα 100 βαθμούς στο σακούλι από την ισοπαλία του Ολυμπιακού, η Ελλάδα στο τέλος δεν κατάφερε να κλείσει την ψαλίδα από τη 10η θέση και την Τσεχία. Η νίκη άλλωστε της Σπάρτα Πράγας επί της Λιόν χάρισε στους Τσέχους 200 βαθμούς, με την μεταξύ μας απόσταση πλέον να μεγαλώνει στους 2.613 πόντους.

Την ίδια ώρα πάντως η χώρα μας κατάφερε να μειώσει το χάσμα από την 11η Πολωνία που έχει συγκεντρώσει συνολικά 43.025 πόντους, απέναντι στους 41.212 βαθμούς που μετράει η Ελλάδα από τη 12η θέση της κατάταξης.

Βαθμολογία UEFA

9. Τουρκία 47.175 (4/5)

10. Τσεχία 43.625 (5/5)

11. Πολωνία 43.025 (5/5)

12. Ελλάδα 41.112 (5/5)

13. Δανία 35.181 (4/4)

14. Νορβηγία 33.912 (5/5)

15. Κύπρος 32.812 (3/4)