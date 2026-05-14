Οι ποδοσφαιριστές και τα υπόλοιπα μέλη του ΟΦΗ επεφύλασσαν μια έκπληξη στον Χρήστο Κόντη, που γιόρτασε τα 51α γενέθλιά του.

Ο Χρήστος Κόντης μπορεί να γιόρτασε τα γενέθλιά του μακριά από το σπίτι του, όμως ο ΟΦΗ φρόντισε να κάνει την ημέρα αυτή λίγο πιο ξεχωριστή για τον Έλληνα κόουτς.

Η αποστολή των Ομιλιτών βρισκόταν στη Λιβαδειά πριν αντιμετωπίσει την ομάδα της πόλης για την 5η αγωνιστική των playoffs 5-8, με τους ποδοσφαιριστές και το υπόλοιπο team να κάνουν έκπληξη στον προπονητή τους με μια τούρτα λίγες ώρες πριν το ματς.

Η ΠΑΕ ΟΦΗ στη συνέχεια κοινοποίησε το σχετικό βίντεο, για να ευχηθεί στον 51χρονο τεχνικό, γράφοντας στη σχετική λεζάντα: «Ο προπονητής της ομάδας μας γιόρτασε τα γενέθλια του μαζί με τους ποδοσφαιριστές και τους συνεργάτες του πριν τον αγώνα με τον Λεβαδειακό»