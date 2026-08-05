Ο ΟΦΗ ανακοίνωσε την κοινή συναινέσει λύση της συνεργασίας με τον νεαρό στόπερ, Κώστα Χνάρη, ο οποίος υπέγραψε στην Παναχαϊκή.

Ο Κώστας Χνάρης δεν ήταν στα πλάνα του Χρήστου Κόντη για τη νέα σεζόν και συνεπώς δεν πήρε μέρος στην προετοιμασία ΟΦΗ από την αρχή. Τελικά οι δυο πλευρές αποφάσισαν να λύσουν τη συνεργασία τους και ο νεαρός στόπερ υπέγραψε ως ελεύθερος στην Παναχαϊκή.

Ο 21χρονος κεντρικός αμυντικός προέρχεται από την Elite Ακαδημίες, έγινε επαγγελματίας το 2024 και έκτοτε είχε δύο δανεισμούς σε Διαγόρα Ρόδου και Ελλάς Σύρου.

Η ανακοίνωση του ΟΦΗ

«Η ΠΑΕ ΟΦΗ 1925 ανακοινώνει την κοινή συναινέσει λύση της συνεργασίας με τον ποδοσφαιριστή, Κωνσταντίνο Χνάρη. Ο 21χρονος αμυντικός «γαλουχήθηκε» στην Elite Ακαδημία του ΟΦΗ (59 συμμετοχές με την Κ19), υπογράφοντας επαγγελματικό συμβόλαιο το καλοκαίρι του 2024.

Τον Ιανουάριο του 2025 παραχωρήθηκε ως δανεικός στον Διαγόρα Ρόδου, ενώ ακολούθησε ο μονοετής δανεισμός του στην Ελλάς Σύρου τον Σεπτέμβριο του ίδιου έτους.

Κωνσταντίνε σε ευχαριστούμε για όλα όσα πρόσφερες στον ΟΦΗ! Καλή επιτυχία στο επόμενο κεφάλαιο της καριέρας σου!».