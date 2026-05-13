Ο Παναιτωλικός σε μια χρονιά με δυσκολίες και σκαμπανεβάσματα μπορεί να μην κατάφερε να... τρυπήσει το «ταβάνι» του, όμως στο τέλος της ημέρας εξασφάλισε το πιο βασικό. Την παραμονή στα «σαλόνια».

Ο Παναιτωλικός «έδιωξε» τους... εφιάλτες που δημιούργησε μόνος του. Ο Τίτορμος μπορεί να τα βρήκε «σκούρα» στο Αγρίνιο κόντρα στην ΑΕΛ Novibet που έπαιζε για τη... ζωή της, όμως το «χρυσό» γκολ ισοφάρισης του Χουάν Μανουέλ Γκαρσία στο 90+5' σφράγισε το στόχο της παραμονής.

Μπορεί η ομάδα του Γιάννη Αναστασίου στο φινάλε της κανονικής διάρκειας να είχε απόσταση 9 βαθμών από την προτελευταία θέση και έπειτα από τη νίκη στη Λάρισα για τη 2η αγωνιστική των Play Out να ήταν στο +7 από την επικίνδυνη ζώνη, όμως μετά το Πάσχα άλλαξαν τα πράγματα.

Οι Αγρινιώτες έκαναν ένα αρνητικό σερί τεσσάρων αγωνιστικών με συγκομιδή μόλις ένα βαθμό και η πίεση κορυφώθηκε όταν μετά την ήττα από την Κηφισιά στο Αγρίνιο η διαφορά ήταν πια στο τρίποντο, με τους φίλους του Παναιτωλικού να αποδοκιμάζουν έντονα την ομάδα τους.

Φυσικά, ο Τίτορμος είναι ομάδα που έχει αποδείξει πως δεν «λυγίζει» στα δύσκολα και πάντα βρίσκει τον τρόπο του να «επιβιώνει». Αυτή τη φορά χρειάστηκε ανατροπή στο Περιστέρι σε ματς με κάκιστο πρώτο ημίχρονο και buzzer beater γκολ ισοφάρισης του Χουάν Μανουέλ Γκαρσία στο 90+5', ώστε τα Καναρίνια να... καθαρίσουν δυο αγωνιστικές πριν το φινάλε.

Η υπέρβαση που δεν έγινε

Η σεζόν ξεκίνησε με μεγάλα όνειρα και ακόμα μεγαλύτερες απαιτήσεις του κόσμου για τον Παναιτωλικό, ελέω των 100 του χρόνων του κλαμπ. Ο πήχης μπήκε ψηλά και από την ίδια την ομάδα, καθώς οι στόχοι που εκφράστηκαν ήταν το πλασάρισμα στην 8αδα και η καλύτερη δυνατή πορεία στο Κύπελλο Ελλάδας.

Τελικά οι Αγρινιώτες δεν κατάφεραν να... τρυπήσουν το «ταβάνι» τους, καθώς δεν απέφυγαν τη συμμετοχή τους στα Play Out, ενώ έμειναν εκτός Κυπέλλου στον πρώτο τους αγώνα για το 2026, όταν αποκλείστηκαν στο πρώτο νοκ άουτ ματς, στην έδρα του Άρη.

Το να μην πετυχαίνεις τους στόχους σε μια ποδοσφαιρική χρονιά είναι πάντα μέσα στο «παιχνίδι» για κάθε ποδοσφαιρική ομάδα, ακόμα και όταν αυτό συμπίπτει με μια ιστορική επέτειο όπως είναι η συμπλήρωση ενός αιώνα ιστορίας. Παραδείγματος χάρη αυτό έγινε το 2008 για τον Παναθηναϊκό, το 2024 με την ΑΕΚ και φέτος με τον ΠΑΟΚ. That's football.

Ο Παναιτωλικός μέσα στη χρονιά κλήθηκε να περάσει αρκετές δυσκολίες, έχοντας αγωνιστικά... σκαμπανεβάσματα και τρεις περιόδους ποδοσφαιρικής «κρίσης». Η πρώτη ήταν με την αποχώρηση του Γιάννη Πετράκη, η δεύτερη στο καταστροφικό διάστημα από τα μέσα του Δεκεμβρίου που τελείωσε στο πρώτο ματς του Φεβρουαρίου και την «τεσσάρα» στη Λάρισα, η οποία συσπείρωσε εκ νέου την ομάδα και εσχάτως στα τέσσερα ματς των Play Out μετά το Πάσχα που έφεραν τον Τίτορμο σε δύσκολη θέση από το... πουθενά.

Η καθιέρωση στην Elite

Αδιαμφισβήτητα στο τέλος της ημέρας δεν έγιναν οι αγωνιστικές υπερβάσεις που ονειρεύονταν άπαντες στο Αγρίνιο. Στη σεζόν των 100 χρόνων έμεινε μόνο ο υπέροχος τρόπος που το γιόρτασε η «κιτρινομπλέ» ΠΑΕ, φυσικά μαζί με τη μεγάλη συσπείρωση του κόσμου, με αποκορύφωμα το ματς - γιορτή κόντρα στην Κηφισιά σε γεμάτο «κλουβί», όμως δεν πρέπει να ξεχνάμε πως η ιστορία έγραψε πως ο Τίτορμος θα είναι για 14η διαδοχική χρονιά στη Stoiximan Super League.

Σε καμία περίπτωση δεν είναι λίγο πως ο Παναιτωλικός έχει πλέον εδραιωθεί ως σταθερή δύναμη του ελληνικού ποδοσφαίρου. Mην ξεχνάμε πως πίσω από τους «απόλυτους» Ολυμπιακό, Παναθηναϊκό και ΠΑΟΚ είναι ο Αστέρας AKTOR των 19 διαδοχικών εμφανίσεων στη Super League (απόλυτο φαβορί πλέον να τις κάνει 20), ο Ατρόμητος του χρόνου θα αγωνιστεί για 18η διαδοχική χρονιά και μετά είναι ο Τίτορμος.

Η καθιέρωση στην Elite είναι κάτι που μόνο αυτονόητο δεν ήταν για τους Αγρινιώτες το 2011, όταν η ομάδα ανέβηκε στην κορυφαία κατηγορία του ελληνικού ποδοσφαίρου 34 χρόνια μετά την τελευταία της συμμετοχή στην Α' Εθνική και φυσικά είναι επίτευγμα που πιστώνεται σε απόλυτο βαθμό στον αναμορφωτή του κλαμπ, τον Φώτη Κωστούλα.

Μετά από τόσα χρόνια ανελλιπούς παρουσίας στα «σαλόνια» στη συνείδηση των φίλων του Παναιτωλικού φαντάζει αυτονόητη η θέση της ομάδας στη Super League, κάτι που το έθεσε δεδομένο η διοίκηση του συλλόγου, με αποτέλεσμα να ζητάνε το κάτι παραπάνω σε ποδοσφαιρικό επίπεδο. Αυτό μόνο καλό μπορεί να κάνει σε έναν «οργανισμό», καθώς οι απαιτήσεις και η πίεση «μεγαλώνουν» (ακόμα περισσότερο) μια ομάδα. Του λόγου το αληθές, επιβεβαιώθηκε από το φετινό παράδειγμα του Κυπελλούχου ΟΦΗ.

Ο Παναιτωλικός έχει ένα γήπεδο - κόσμημα, ένα άρτιο προπονητικό κέντρο όπως το Emileon και ανθρώπους εντός ομάδας που... ζουν και αναπνέουν για το καλό του κλαμπ. Αυτή είναι η «μαγιά» της σταθερότητας, όμως στο Αγρίνιο οι φίλοι της ομάδας θα συνεχίσουν να ονειρεύονται το step up. Ας είναι στα 101...