Παναιτωλικός – Κηφισιά: Αποδοκιμασίες από τους Αγρινιώτες, βγήκε μπροστά ο Μαρκόφσκι

bet365

Οι φίλοι του Παναιτωλικού αποδοκίμασαν έντονα την ομάδα τους μετά την ήττα από την Κηφισιά και ο team manager, Μάρκο Μαρκόφσκι, βγήκε μπροστά και πήγε στη θύρα 6.

Ακόμα μια προβληματική εμφάνιση και ήττα για τον Παναιτωλικό, αυτή τη φορά από την Κηφισιά στο Αγρίνιο. Ο Τίτορμος έχασε με 1-0 και παρέμεινε χωρίς τρίποντο στην έδρα του σε τρία ματς Play Out, με τους φίλους της ομάδας να αποδοκιμάζουν έντονα τους παίκτες των Καναρινιών μετά τη λήξη.

Ο team manager των Αγρινιωτών, Μάρκο Μαρκόφσκι, συγκέντρωσε τους ποδοσφαιριστές στο κέντρο του γηπέδου και αφού τους μίλησε, τους οδήγησε στη θύρα 6 των Warriors.

Οι οργανωμένοι φίλοι του Παναιτωλικού εξέφρασαν έντονα τα παράπονα τους για την εικόνα της ομάδας, με τον Μαρκόφσκι να βγαίνει μπροστά, να τους ακούει και να απαντάει, υπερασπιζόμενος την ομάδα του.

Δείτε Επίσης

Πανσερραϊκός - ΑΕΛ Novibet 1-1: Ο Καρέλης μίλησε τελευταίος σε φινάλε... φωτιά!
image

Μετά από λίγα λεπτά οι παίκτες του Παναιτωλικού αποχώρησαν για τα αποδυτήρια ύπο αποδοκιμασίες και συνθήματα.

     

    Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.

    SUPERLEAGUE Τελευταία Νέα