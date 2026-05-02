Οι φίλοι του Παναιτωλικού αποδοκίμασαν έντονα την ομάδα τους μετά την ήττα από την Κηφισιά και ο team manager, Μάρκο Μαρκόφσκι, βγήκε μπροστά και πήγε στη θύρα 6.

Ακόμα μια προβληματική εμφάνιση και ήττα για τον Παναιτωλικό, αυτή τη φορά από την Κηφισιά στο Αγρίνιο. Ο Τίτορμος έχασε με 1-0 και παρέμεινε χωρίς τρίποντο στην έδρα του σε τρία ματς Play Out, με τους φίλους της ομάδας να αποδοκιμάζουν έντονα τους παίκτες των Καναρινιών μετά τη λήξη.

Ο team manager των Αγρινιωτών, Μάρκο Μαρκόφσκι, συγκέντρωσε τους ποδοσφαιριστές στο κέντρο του γηπέδου και αφού τους μίλησε, τους οδήγησε στη θύρα 6 των Warriors.

Οι οργανωμένοι φίλοι του Παναιτωλικού εξέφρασαν έντονα τα παράπονα τους για την εικόνα της ομάδας, με τον Μαρκόφσκι να βγαίνει μπροστά, να τους ακούει και να απαντάει, υπερασπιζόμενος την ομάδα του.

Μετά από λίγα λεπτά οι παίκτες του Παναιτωλικού αποχώρησαν για τα αποδυτήρια ύπο αποδοκιμασίες και συνθήματα.