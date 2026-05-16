Ο Αστέρας AKTOR μετά την ισοπαλία με την Κηφισιά στην Τρίπολη θέλει να μην χάσει ο Παναιτωλικός στις Σέρρες, αλλιώς θα χρειαστεί μόνο νίκη στο Αγρίνιο.

Ο Αστέρας AKTOR «κλώτσησε» την ευκαιρία του, καθώς δεν μπόρεσε να νικήσει τη βαθμολογικά αδιάφορη Κηφισιά των πολλών αλλαγών στην Τρίπολη και πλέον νιώθει ξανά πίεση στη μάχη της παραμονής.

Η ποδοσφαιρική μοίρα τα έφερε έτσι ώστε το ματς του Πανσερραϊκού με τον Παναιτωλικό να αναβληθεί λόγω της κακοκαιρίας στις Σέρρες και συνεπώςοι Αρκάδες θα πρέπει να περιμένουν την έκβαση αυτού του αγώνα, καθώς υπάρχει ενδεχόμενο ακόμα και η ισοπαλία με την ομάδα του Σεμπάστιαν Λέτο να ήταν αρκετή.

Το ζητούμενο για τους Kιτρινομπλέ είναι να μην ηττηθεί ο Τίτορμος στην έδρα των Λιονταριών, καθώς τότε το σύνολο του Σαραγόσα δεν θα μπορεί να πιάσει τον Αστέρα AKTOR, με ένα τρίποντο να απομένει.

Εάν ο Πανσερραϊκός πάρει τη νίκη κόντρα στον Παναιτωλικό τότε ο Αστέρας AKTOR θα πηγαίνει μόνο για νίκη στην έδρα του Παναιτωλικού, εφόσον την ίδια ώρα οι Σερραίοι πάρουν τρίποντο στο Περιστέρι (21/5, 19:00).

Στο ενδεχόμενο που τα Λιοντάρια κάνουν νίκη στην έδρα του Ατρόμητου και ο Αστέρας AKTOR έρθει ισόπαλος τότε οι δυο ομάδες θα ισοβαθμούν, με τον Πανσερραϊκό να υπερτερεί και τους Κιτρινομπλέ να υποβιβάζονται. Φυσικά εάν η ομάδα του Κέρκεζ δεν χάσει στο τελευταίο της εντός έδρας ματς τότε οι Αρκάδες σώζονται και οι Σερραίοι υποβιβάζονται, ασχέτως του αποτελέσματος στο Αγρίνιο.