Πρόγραμμα playouts: Η μέρα και ώρα της τελευταίας αγωνιστικής
Η υπόθεση της παραμονής δεν τελείωσε. Ο Αστέρας Aktor δεν κατάφερε να νικήσει την αδιάφορη Κηφισιά εντός έδρας κι αφού ο Πανσερραϊκός έχει ματς λιγότερο, διότι εξαιτίας των καιρικών συνθηκών αναβλήθηκε για την Κυριακή στις 15:00, το ματς με τον Παναιτωλικό, όλα είναι ανοιχτά.
Αν οι Σερραίοι νικήσουν τους Αγρινιώτες αύριο Κυριακή θα μειώσουν στους 2 βαθμούς και τελευταία αγωνιστική θα ξεκαθαρίσουν όλα. Αυτή θα γίνει την ερχόμενη Πέμπτη 21 Μαϊου.
Το πρόγραμμα των Play Out της Stoiximan Super League
1η αγωνιστική
Κηφισιά - Πανσερραϊκός 1-2
Αστέρας AKTOR - ΑΕΛ Novibet 3-1
Παναιτωλικός - Ατρόμητος 1-1
2η αγωνιστική
ΑΕΛ Novibet - Παναιτωλικός 1-2
Πανσερραϊκός - Αστέρας AKTOR 0-0
Ατρόμητος - Κηφισιά 0-0
3η αγωνιστική
Κηφισιά- Αστέρας AKTOR 0-0
Ατρόμητος - ΑΕΛ Novibet 3-2
Παναιτωλικός - Πανσερραϊκός 2-3
4η αγωνιστική
Πανσερραϊκός - Ατρόμητος 0-4
ΑΕΛ Novibet - Κηφισιά 1-1
Αστέρας AKTOR - Παναιτωλικός 2-1
5η αγωνιστική
Κυριακή 26 Απριλίου
Κηφισιά - Παναιτωλικός 0-0
Ατρόμητος - Αστέρας AKTOR 2-1
ΑΕΛ Novibet - Πανσερραϊκός 0-1
6η αγωνιστική
Σάββατο 2 Μαΐου
Παναιτωλικός - Κηφισιά 0-1
Πανσερραϊκός - ΑΕΛ Novibet 1-1
Αστέρας AKTOR - Ατρόμητος 4-2
7η αγωνιστική
Σάββατο 9 Μαΐου
Πανσερραϊκός - Κηφισιά 1-2
ΑΕΛ Novibet - Αστέρας AKTOR 1-1
Ατρόμητος - Παναιτωλικός 1-2
8η αγωνιστική
Τρίτη 12 Μαϊου
Αστέρας AKTOR - Πανσερραϊκός 1-0
Κηφισιά - Ατρόμητος 0-3
Παναιτωλικός - ΑΕΛ Novibet 1-1
9η αγωνιστική
Σάββατο 16 Μαΐου
Αστέρας AKTOR - Κηφισιά 0-0
ΑΕΛ Novibet - Ατρόμητος 2-1
Πανσερραϊκός - Παναιτωλικός (Κυριακή 15:00)
10η αγωνιστική
Πέμπτη 21 Μαΐου
Ατρόμητος - Πανσερραϊκός, 19:00
Κηφισιά - ΑΕΛ Novibet, 19:00
Παναιτωλικός - Αστέρας AKTOR, 19:00
