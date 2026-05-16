Την ερχόμενη Πέμπτη θα διεξαχθεί η 10η και τελευταία αγωνιστική των playouts.

Η υπόθεση της παραμονής δεν τελείωσε. Ο Αστέρας Aktor δεν κατάφερε να νικήσει την αδιάφορη Κηφισιά εντός έδρας κι αφού ο Πανσερραϊκός έχει ματς λιγότερο, διότι εξαιτίας των καιρικών συνθηκών αναβλήθηκε για την Κυριακή στις 15:00, το ματς με τον Παναιτωλικό, όλα είναι ανοιχτά.

Αν οι Σερραίοι νικήσουν τους Αγρινιώτες αύριο Κυριακή θα μειώσουν στους 2 βαθμούς και τελευταία αγωνιστική θα ξεκαθαρίσουν όλα. Αυτή θα γίνει την ερχόμενη Πέμπτη 21 Μαϊου.

Το πρόγραμμα των Play Out της Stoiximan Super League

1η αγωνιστική

Κηφισιά - Πανσερραϊκός 1-2

Αστέρας AKTOR - ΑΕΛ Novibet 3-1

Παναιτωλικός - Ατρόμητος 1-1

2η αγωνιστική

ΑΕΛ Novibet - Παναιτωλικός 1-2

Πανσερραϊκός - Αστέρας AKTOR 0-0

Ατρόμητος - Κηφισιά 0-0

3η αγωνιστική

Κηφισιά- Αστέρας AKTOR 0-0

Ατρόμητος - ΑΕΛ Novibet 3-2

Παναιτωλικός - Πανσερραϊκός 2-3

4η αγωνιστική

Πανσερραϊκός - Ατρόμητος 0-4

ΑΕΛ Novibet - Κηφισιά 1-1

Αστέρας AKTOR - Παναιτωλικός 2-1

5η αγωνιστική

Κυριακή 26 Απριλίου

Κηφισιά - Παναιτωλικός 0-0

Ατρόμητος - Αστέρας AKTOR 2-1

ΑΕΛ Novibet - Πανσερραϊκός 0-1

6η αγωνιστική

Σάββατο 2 Μαΐου

Παναιτωλικός - Κηφισιά 0-1

Πανσερραϊκός - ΑΕΛ Novibet 1-1

Αστέρας AKTOR - Ατρόμητος 4-2

7η αγωνιστική

Σάββατο 9 Μαΐου

Πανσερραϊκός - Κηφισιά 1-2

ΑΕΛ Novibet - Αστέρας AKTOR 1-1

Ατρόμητος - Παναιτωλικός 1-2

8η αγωνιστική

Τρίτη 12 Μαϊου

Αστέρας AKTOR - Πανσερραϊκός 1-0

Κηφισιά - Ατρόμητος 0-3

Παναιτωλικός - ΑΕΛ Novibet 1-1

9η αγωνιστική

Σάββατο 16 Μαΐου

Αστέρας AKTOR - Κηφισιά 0-0

ΑΕΛ Novibet - Ατρόμητος 2-1

Πανσερραϊκός - Παναιτωλικός (Κυριακή 15:00)

10η αγωνιστική

Πέμπτη 21 Μαΐου

Ατρόμητος - Πανσερραϊκός, 19:00

Κηφισιά - ΑΕΛ Novibet, 19:00

Παναιτωλικός - Αστέρας AKTOR, 19:00