Το drone show και τα πυροτεχνήματα για τα 100 χρόνια του Παναιτωλικού.

Το Αγρίνιο γιορτάζει για το καμάρι του. Ο Παναιτωλικός συμπλήρωσε 100 χρόνια ιστορίας και ο κόσμος του το χάρηκε με την ψυχή του, αφού η ομάδα συνδύασε τη γιορτή με τη νίκη επί της Κηφισιάς.

Στο τέλος του αγώνα η διοίκηση είχε ένα εκπληκτικό drone show, με τον Τίτορμο και φράσεις που αποτυπώνουν την αξιοπρέπεια και το ήθος του συλλόγου.

Μετά το φοβερό drone show, το οποίο χιλιάδες φίλοι του Παναιτωλικού κατέγραψαν με τα κινητά τους ακολούθησε ένα σόου με πυροτεχνήματα. Μία λιτή, αλλά συνάμα κι εντυπωσιακή γιορτή. Στο τέλος της γιορτής οι χιλιάδες φίλοι του συλλόγου ξεχύθηκαν στο κέντρο της πόλης για να γιορτάσουν.

Το σόου με τα πυροτεχνήματα

Το drone show