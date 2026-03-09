Παναιτωλικός 100 χρόνια: Εκπληκτικό drone show και πυροτεχνήματα
Το Αγρίνιο γιορτάζει για το καμάρι του. Ο Παναιτωλικός συμπλήρωσε 100 χρόνια ιστορίας και ο κόσμος του το χάρηκε με την ψυχή του, αφού η ομάδα συνδύασε τη γιορτή με τη νίκη επί της Κηφισιάς.
Στο τέλος του αγώνα η διοίκηση είχε ένα εκπληκτικό drone show, με τον Τίτορμο και φράσεις που αποτυπώνουν την αξιοπρέπεια και το ήθος του συλλόγου.
🔵🟡 Φανταστική ατμόσφαιρα με πυροτεχνήματα μετά το τέλος του αγώνα με την Κηφισιά στο Αγρίνιο.March 9, 2026
📹 Βασίλης Μπαλατσός pic.twitter.com/yWJ6Gy04Hw
Μετά το φοβερό drone show, το οποίο χιλιάδες φίλοι του Παναιτωλικού κατέγραψαν με τα κινητά τους ακολούθησε ένα σόου με πυροτεχνήματα. Μία λιτή, αλλά συνάμα κι εντυπωσιακή γιορτή. Στο τέλος της γιορτής οι χιλιάδες φίλοι του συλλόγου ξεχύθηκαν στο κέντρο της πόλης για να γιορτάσουν.
Το σόου με τα πυροτεχνήματα
Το drone show
