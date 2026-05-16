Superleague, η βαθμολογία: Οριστικά στη Superleague 2 ΑΕΛ Novibet, θρίλερ για Πανσερραϊκό κι Αστέρα!

Η ΑΕΛ Novibet είναι η πρώτη ομάδα που αποχαιρετά την Σούπερ Λίγκα. Ο Αστέρας δεν βρήκε τρίποντο παραμονής και πλέον αν ο Πανσερραϊκός νικήσει το εξ αναβολής ματς με τον Παναιτωλικό την Κυριακή, πάμε για τελευταία αγωνιστική θρίλερ! Tι ισχύει σε πιθανή ισοβαθμία στους 34 βαθμούς!

Η αναμέτρηση της Λάρισας, έμοιαζε περισσότερο με ένα… λαϊκό δικαστήριο των οπαδών της ΑΕΛ Novibet, αφού γνώριζαν μετά και την… μαχαιριά στο 95’ στο Αγρίνιο, πως η υπόθεση παραμονή ήταν κάτι το εξαιρετικά δύσκολο. Οι «βυσσινί» με δύο γκολ από το πρώτο ημίχρονο (Μασόν, Τούπτα) επικράτησαν εύκολα με 2-1 του Ατρομήτου, αλλά η νίκη αυτή ήταν απλά το… κερασάκι σε μια πικρή τούρτα. Αυτή του υποβιβασμού, που ήρθε και μαθηματικά μετά την ισοπαλία στο ματς της Τρίπολης. Ετσι το «καμάρι του κάμπου» μόλις ένα χρόνο μετά την άνοδο στη Σούπερ Λίγκα, επιστρέφει ξανά στα δύσβατα μονοπάτια της Β΄εθνικής ή Superleague 2!

Στην Τρίπολη ο Αστέρας απέναντι στην αδιάφορη Κηφισιά ήθελε μια νίκη για να ξεμπλέξει. Αυτή όμως δεν ήρθε, καθώς ο καταπληκτικός τερματοφύλακας της Κηφισιάς, Απόστολος Τσιλιγγίρης με μια σειρά καταπληκτικών επεμβάσεων κράτησε το 0-0 και πλέον οι Αρκάδες, αν ο Πανσερραϊκός νικήσει την Κυριακή τον Παναιτωλικό, παίζουν όλα για όλα την τελευταία αγωνιστική, την ερχόμενη Πέμπτη, στο Αγρίνιο!

Στις Σέρρες, άνοιξαν οι ουρανοί λίγη ώρα πριν από την πρώτη σέντρα του αγώνα και ο αγωνιστικός χώρος μετατράπηκε σε λίμνη. Ο ρέφερι του αγώνα, ανάμεσα στον Πανσερραϊκό και τον Παναιτωλικό, Πολυχρόνης έκανε τους καθιερωμένους ελέγχους με την μπάλα σε διάφορα σημεία του γηπέδου όμως η μπάλα δεν κυλούσε και έτσι το παιχνίδι θα γίνει την επόμενη μέρα, όπως ορίζει ο κανονισμός και συγκεκριμένα το μεσημέρι της Κυριακής, στις 3μμ.

Τι ισχύει σε ισοβαθμία Αστέρα Τρίπολης και Πανσερραίκού

Ενα από τα σενάρια για την τελευταία αγωνιστική είναι μια πιθανή ισοβαθμία στους 34 ανάμεσα σε Πανσερραϊκό και Αστέρα Τρίπολης. Αυτό θα γίνει αν ο Πανσερραϊκός κάνει το απόλυτο στα δύο παιχνίδια που έχει να δώσει, δηλαδή νίκη με Παναιτωλικό και νίκη στο Περιστέρι επί του Ατρομήτου και οι Αρκάδες πάρουν ένα βαθμό από τον Τίτορμο στο Αγρίνιο. Σε αυτή την περίπτωση, ισοβαθμία στους 34, η ομάδα που μένει στη Σούπερ Λίγκα είναι ο Πανσερραϊκός και ο Αστέρας θα... ακολουθήσει την ΑΕΛ Novibet!



Τα αποτελέσματα της 9ης αγωνιστικής

Αστέρας Τρίπολης – Κηφισιά 0-0

ΑΕΛ Novibet – Ατρόμητος 2-1

Πανσερραϊκός – Παναιτωλικός ΑΝΑΒΟΛΗ (θα διεξαχθεί την Κυριακή)

Η βαθμολογία της 9ης αγωνιστικής

9. Ατρόμητος 43

10.Κηφισιά 38

11. Παναιτωλικός 35

12. Αστέρας Τρίπολης 33

--------------------------------------------------

13. ΑΕΛ Novibet 30

14. Πανσερραϊκός 28

*Πανσερραϊκός και Παναιτωλικός έχουν ματς λιγότερο.

Η τελευταία (10η) αγωνιστική - Πέμπτη 21 Μαϊου

Ατρόμητος – Πανσερραϊκός (7μμ)

Κηφισιά - ΑΕΛ Novibet (7μμ)

Παναιτωλικός - Αστέρας Τρίπολης (7μμ)

