Ο Παναιτωλικός χάρη στην προσφορά παικτών που αποκτήθηκαν στο τέλος του Ιανουαρίου και στην «άνοδο» ποδοσφαιριστών που ήταν ήδη στο ρόστερ, κατάφερε να κάνει... ήρεμο Πάσχα.

Η Λάρισα αποδείχθηκε σε... αγαπημένο προορισμό για τον Παναιτωλικό στην τρέχουσα σεζόν. Δεν είναι μόνο ότι ο Τίτορμος δεν είχε κάνει νίκη μέχρι φέτος στην έδρα της ΑΕΛ Novibet αλλά πως τα δύο αυτά «διπλά» στον Κάμπο αποτέλεσαν «βάλσαμο» στη χρονική στιγμή που ήρθαν.

Στις 7 Φεβρουαρίου οι Αγρινιώτες συνέτριψαν με 4-1 την (τότε) φορμαρισμένη ομάδα του Σάββα Παντελίδη και έβαλαν τέλος σε σερί επτά διαδοχικών ηττών, εκ των οποίων οι έξι στο πρωτάθλημα, ενώ τη Μεγάλη Τετάρτη τα Καναρίνια επέστρεψαν στις νίκες έπειτα από τρεις σερί ισοπαλίες, καθώς επικράτησαν στη Θεσσαλία με 2-1 και έκαναν Πάσχα στο +7 από τους δυο ουραγούς.

Οι Κιτρινομπλέ από τα μέσα του Δεκεμβρίου μέχρι το τέλος του Ιανουαρίoυ ήταν σε... κακό φεγγάρι, καθώς το αρνητικό σερί που προαναφέραμε είχε φέρει τον Παναιτωλικό σε απόσταση δυο βαθμών από τη ζώνη του υποβιβασμού και αυτό είχε προκαλέσει «εφιάλτες» σε μερίδα του κόσμου.

Έπειτα από περίπου 2,5 μήνες το... κλίμα είναι διαφορετικό, καθώς η ομάδα φαντάζει αρκετά «ασφαλής» λόγω της διαφοράς από την επικίνδυνη ζώνη, κάτι που εσωτερικά προκαλεί ηρεμία, όμως φυσικά δεν υπάρχει χώρος για εφησυχασμό. Όπως έχει πει και ο ίδιος ο Γιάννης Αναστασίου τίποτα δεν έχει τελειώσει από τη στιγμή που η ομάδα δεν έχει σωθεί μαθηματικά.

Για να αντιστραφεί αυτή η κατάσταση είναι προφανές πως χρειάστηκε πολλή δουλειά από απάντες εντός κλαμπ. Διοίκηση, προπονητικό επιτελείο και (κυρίως) από τους ποδοσφαιριστές. Μάλιστα τον Γενάρη αποκτήθηκαν και παίκτες, οι οποίοι αποτέλεσαν ουσιαστική αναβάθμιση του ρόστερ.

Το «τανκ» Μπάντζι και ο... Αγρινιώτης Ρόσα

Ειδική μνεία πρέπει να γίνει στο «λίφτινγκ» στη γραμμή κρούσης με απόλυτα επιτυχημένες επιλογές. Αρχικά ο Γιουσούφ Μπάντζι αποτελεί σημείο αναφοράς στην επίθεση της ομάδας του Γιάννη Αναστασίου.

Ο θηριώδης φορ (1,92μ.) από τη Σενεγάλη μπορεί να μην είχε γεμάτα «νούμερα» όταν αποκτήθηκε, όμως η επιλογή του από τους Αγρινιώτες αποτέλεσε «μπίνγκο». Ο 24χρονος επιθετικός έχει σκοράρει δυο σημαντικά γκολ στις κομβικές νίκες κόντρα σε ΑΕΛ Novibet (επιπρόσθετα από δική του κερδισμένη εναέρια μονομαχία προήλθε το 1-4 του Σμυρλή) και Αστέρα AKTOR, δημιούργησε τα δυο γκολ στην ανατροπή επί της Κηφισιάς στο ματς του... αιώνα και «σέρβιρε» το δεύτερο γκολ του Άλεξιτς στη Λάρισα.

Με τη γλώσσα των αριθμών είχε πρωταγωνιστική συνεισφορά σε ματς που ο Παναιτωλικός πήρε 12 βαθμούς και είναι οι τέσσερις νίκες του κλαμπ εντός του 2026.

Από... κοντά είναι και ο Φάρλεϊ Ρόσα, ο οποίος παίζει σαν να μην έφυγε ποτέ από το Αγρίνιο. Ο Βραζιλιάνος εξτρέμ είναι «δεμένος» με τον Τίτορμο, το εκφράζει σε κάθε ευκαιρία και το πιο σημαντικό είναι ότι το αποδεικνύει στις τέσσερις γραμμές του γηπέδου.

Ο 32χρονος winger πέρα από τις... βραζιλιάνικες ενέργειές του έχει προσφέρει και ουσιαστικά, καθώς στην «τεσσάρα» στη Λάρισα είχε γκολ και ασίστ, στη νίκη επί του Αστέρα AKTOR είχε ασίστ στο γκολ του Μπάντζι, ενώ στο ματς με την Κηφισιά πέτυχε το γκολ της ισοφάρισης και έβαλε... φωτιά στο «κλουβί».

Φυσικά την ίδια περίοδο εντάχθηκε στην ομάδα (με αγορά) και ο Λένι Λομπάτο, ο οποίος έχει δείξει κάποια καλά στοιχεία, όπως η ταχύτητά του, όμως είναι λογικό για παιδί που βγαίνει από τη λατινική Αμερική να χρειάζεται τον χρόνο του. Νωρίτερα τον Γενάρη αποκτήθηκαν κι άλλοι παίκτες που έχουν δείξει εντός αγωνιστικού χώρου πως είναι πετυχημένες επιλογές, όπως είναι ο Γκούσταβ Γκάναθ (έχοντας προσφέρει τόσο ως στόπερ, όσο και ως δεξί μπακ), ο Γιάννης Σατσιάς και φυσικά ο Γεβγένι Κουτσερένκο, ο οποίος με τις φανταστικές επεμβάσεις του έχει μπει... επάξια στα γάντια του πολυαγαπημένου των οπαδών Λούκας Τσάβες.

O «δαιμόνιος» Ματσάν και ο εξτρέμ Άλεξιτς

Φυσικά για να... ξεκολλήσει η ομάδα βαθμολογικά και αγωνιστικά προσέφεραν και όσα παιδιά ήταν ήδη στο ρόστερ και συμμετείχαν ενεργά στην ομάδα μετά τη χειμερινή περίοδο. Επί παραδείγματι ο αρχηγός Ανδρέας Μπουχαλάκης που από την αρχή της σεζόν είναι ο μετρονόμος στο παιχνίδι του Παναιτωλικού, ενώ υπάρχουν παίκτες που «ξεκλείδωσαν» με τις μεταγραφές.

Ένας παίκτης που άλλαξε προς το καλύτερο αυτό το διάστημα είναι και ο πρωταγωνιστής του «διπλού» στη Λάρισα. Ο λόγος για τον Κόστα Άλεξιτς. Ο Σέρβος επιθετικός στο πρώτο μισό της σεζόν πέτυχε δυο γκολ στις νίκες επί του Άρη στη Θεσσαλονίκη και επί της ΑΕΛ Novibet στο Αγρίνιο, όμως πέρασε κι εκείνος ένα διάστημα ντεφορμαρίσματος, το οποίο συνέπεσε και με την απουσία του Αγκίρε.

Από το τέλος Γενάρη που αποκτήθηκαν τόσο ο Μπάντζι όσο και ο Χουάν Γκαρσία, ενώ υπήρχε στο ρόστερ και ο Αγκίρε, ο Αναστασίου υπολόγιζε τον Άλεξιτς ως ακραίο επιθετικό, θέση που είχε «υπηρετήσει» και στο παρελθόν.

Είναι εμφανές πως ο 28χρονος «βολεύεται» όταν παίζει στην επίθεση με άλλο φορ και εν προκειμένω ο «πύργος» Μπάντζι. Χαρακτηριστικό πως με την παρουσία του στην περιοχή έχει ανοίξει χώρο για τον Άλεξιτς στα γκολ του κόντρα σε Αστέρα AKTOR και ΑΕΛ Novibet (0-1), ενώ το δεύτερο γκολ του στη Λάρισα προήλθε από ασίστ του Σενεγαλέζου φορ, με μπαλιά στο χώρο.

Ο Άλεξιτς μπορεί στο πρώτο ματς που έπαιξε βασικός ως εξτρέμ κόντρα στον Ατρόμητο ομολογουμένως να μην έκανε καλό παιχνίδι, όμως ο Αναστασίου του έδειξε εμπιστοσύνη και επέμεινε στην επιλογή του, καθώς όχι μόνο δεν τον έκανε αλλαγή κόντρα στους Περιστεριώτες αλλά τον ξεκίνησε βασικό στη Λάρισα. Ο Σέρβος του «ανταπέδωσε» την εμπιστοσύνη με δυο γκολ που προσέφεραν βαθμολογική «ανάσα», εσωτερική ηρεμία και ήσυχο Πάσχα.

Ακόμα πιο χαρακτηριστική περίπτωση είναι αυτή του Αλεξάντρου Ματσάν, ο οποίος στο πρώτο μισό της σεζόν είχε «σκαμπανεβάσματα» στην απόδοσή του, όμως στο καλό διάστημα του Παναιτωλικού... βγάζει μάτια.

Αρχικά, λειτούργησε ευεργετικά η χρησιμοποίησή του σε ρόλο εσωτερικού μέσου στο 4-3-3 του Αναστασίου και από τη στιγμή που βγαίνει πολύ από αριστερά δημιουργεί ρήγματα με τις συνεργασίες που βγάζει με τον Ρόσα, όπως στο γκολ που «σέρβιρε» στον Βραζιλιάνο κόντρα στην ΑΕΛ Novibet. Ο Ρουμάνος μέσος έχει πετύχει επίσης σημαντικά γκολ κόντρα σε Αστέρα AKTOR και Κηφισιά, ενώ βρήκε δίχτυα και στην εντός έδρας ισοπαλία με τον Ατρόμητο που προήλθε από δικό του κλέψιμο και υπέροχη ατομική προσπάθεια.

Ο βραχύσωμος (1,67μ.) μέσος ξεχωρίζει και από τη στιγμή που το συμβόλαιό του εκπνέει το καλοκαίρι το ζήτημα της παραμονής του θα είναι ψηλά στην ατζέντα του κλαμπ. Βέβαια μέχρι το καλοκαίρι «δεσμεύονται» τόσο ο Μπάντζι (δανεικός από την Άαρχους), όσο και ο Ρόσα (υπέγραψε συμβόλαιο μέχρι τις 30/6). Βέβαια κάθε πράγμα στον καιρό του και ακόμα υπάρχουν οκτώ ματς Play Out...