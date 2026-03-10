Ρόσα στο Gazzetta: « Εύχομαι ο κόσμος να έρχεται σε κάθε ματς, όπως με την Κηφισιά»

Ο Φάρλεϊ Ρόσα μίλησε στο Gazzetta μετά τη νίκη του Παναιτωλικού στο ματς - γιορτή με την Κηφισιά και αναφέρθηκε τόσο στο κομβικό γκολ του, όσο και στη στήριξη του κόσμου.

Ο Παναιτωλικός γιόρτασε τα 100 του χρόνια με τον καλύτερο τρόπο, καθώς την ημέρα που συμπλήρωσε έναν αιώνα ιστορίας νίκησε την Κηφισιά στο Αγρίνιο, κάνοντας ανατροπή, δίνοντας μεγαλύτερο έναυσμα στον κόσμο του για πανηγυρισμούς. Κορυφαίος παίκτης του γηπέδου ήταν ο Φάρλεϊ Ρόσα, ο οποίος με τις ατομικές του προσπάθειες δημιούργησε ρήγματα στους φιλοξενούμενους και από τα πόδια του προήλθε το γκολ της ισοφάρισης.

Ο Φαρλίτο πέτυχε το πρώτο εντός έδρας γκολ στην τρίτη του θητεία στον Αγρίνιο και αφού εμφάνισε τη φανέλα που φοράει πάντα, η οποία γράφει, «I belong to Jesus», όντας άνθρωπος με βαθιά σχέση με τον Θεό, δεν συγκράτησε τα δάκρυα συγκίνησής του.

Ο Βραζιλιάνος εξτρέμ μίλησε στο Gazzetta για το ξεχωριστό γκολ του, τη νίκη στην ημέρα της συμπλήρωσης ενός αιώνα ιστορίας του Τίτορμου και για τη στήριξη του κόσμου.

«Εδώ είναι το σπίτι μου, δίνω τα πάντα για τον Παναιτωλικό»

Φάρλεϊ, συγχαρητήρια για τη νίκη σε μια τόσο ξεχωριστή ημέρα. Ποια είναι τα πρώτα σου συναισθήματα μετά από αυτό το ματς και τους εορτασμούς που ακολούθησαν;

«Σήμερα ήταν ένα πολύ σημαντικό ματς για όλους μας. Για όλο το Αγρίνιο, για όλους τους οπαδούς μας και για όλο τον Παναιτωλικό. Θέλαμε να νικήσουμε αυτό το παιχνίδι για να ακολουθήσει το πάρτι και να γιορτάσουμε τα 100 χρόνια του Παναιτωλικού. Δεν θέλαμε απλά να μη χάσουμε, αλλά ούτε να φέρουμε ισοπαλία. Θέλαμε να νικήσουμε ώστε να είμαστε όλοι χαρούμενοι».

Πόσο ξεχωριστό είναι αυτό το γκολ για σένα; Το πρώτο σου στο Αγρίνιο στην τρίτη σου θητεία στον Παναιτωλικό και σε τέτοιο ματς...

«Ήταν πολύ ξεχωριστό για μένα. Το έψαχνα αυτό, ώστε να αρχίσω να γίνομαι καθοριστικός σε ματς στο Αγρίνιο. Όταν παίζω στον Παναιτωλικό αισθάνομαι ότι παίζω στο σπίτι μου. Εδώ είναι το σπίτι μου. Όταν παίζω εδώ δίνω τα πάντα και είμαι πολύ χαρούμενος που σκόραρα αυτό το γκολ».

«Αφιερώνω το γκολ στον Θεό, στη σύζυγό μου και σε όλο το Αγρίνιο»

Μετά το γκολ έκλαψες. Τι είχες στο μυαλό σου;

«Ήταν πολύ σημαντικό γκολ για μένα. Πολύ σημαντική ημέρα για μένα. Για να είμαι εδώ για τρίτη φορά σημαίνει ότι έχω κάνει καλή δουλειά εδώ και γι' αυτό με πήραν για να έρθω να βοηθήσω. Είμαι χαρούμενος τόσο που βρίσκομαι στον Παναιτωλικό, όσο και για τη νίκη».

Σε ποιον αφιερώνεις αυτό το γκολ;

«Αυτό το γκολ το αφιερώνω πρωτίστως στον Θεό, στη σύζυγό μου και σε όλο το Αγρίνιο, όπως και στους οπαδούς που μας υποστηρίζουν. Υποστηρίζουν κι εμένα και ήθελα να είναι χαρούμενοι την ημέρα των 100 χρόνων».

«Αν κάνουμε τέτοια πάρτι σε κάθε ματς κάθε ομάδα θα δυσκολεύεται στο Αγρίνιο»

Πώς έζησες το «πάρτι» που ακολούθησε με τους φιλάθλους και τα πυροτεχνήματα;

«Ήταν πολύ ωραία. Εύχομαι ο κόσμος να έρχεται σε κάθε ματς, όπως με την Κηφισιά. Αν έρχονται όπως σήμερα σε κάθε ματς στο Αγρίνιο, τότε κάθε ομάδα θα δυσκολεύεται να μας νικήσει».

Ποιο είναι το μήνυμά σου για τον κόσμο που τόσο σε αγαπάει;

«Εύχομαι να έρχονται ολοένα και περισσότερο στο γήπεδο. Να απολαμβάνουν το παιχνίδι μας και να μας στηρίζουν. Αν κάνουμε τέτοια πάρτι σε κάθε ματς όπως αυτό κανείς δεν θα μπορεί να μας νικήσει εύκολα».