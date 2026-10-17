Παναιτωλικός: Με Στάγιτς και Εράκοβιτς η αποστολή για Ολυμπιακό
Ο Παναιτωλικός ολοκλήρωσε την προετοιμασία του για τον αγώνα με τον Ολυμπιακό στο Αγρίνιο, στον οποίο θα επιχειρήσει να διακόψει το αρνητικό σερί τριών διαδοχικών ηττών που «τρέχει». Όπως αναμενόταν, στην αποστολή επέστρεψαν τόσο ο Νόβιτσα Εράκοβιτς, όσο και ο Νίκολα Στάγιτς, οι οποίοι είναι πλεόν ετοιμοπόλεμοι.
Ο Γιάννης Αναστασίου συμπεριέλαβε 25 ποδοσφαιριστές στην αποστολή και «έκοψε» τον Δαυίδ Γαλιάτσο και τον Λάζαρ Κόγιτς.
Φυσικά, εκτός είναι οι γνωστοί τραυματίες Γεβγένι Κουτσερένκο και ο Γιάννης Σατσιάς, ο οποίος έχει δρόμο ακόμα μπροστά του για να επιστρέψει.
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Η αποστολή του Παναιτωλικού
Άλεξιτς, Αποστολόπουλος, Μπάντζι, Μπάσι, Μπρέγκου, Τζενεπό, Εράκοβιτς, Εστεμπάν, Γκράναθ, Μανρίκε, Μαυρίας, Μεχία, Νακάμπα, Νικολάου, Όλσον, Οπόκου, Παπαζώης, Παρδαλός, Προδρομίτης, Σμυρλής, Σουμά, Στάγιτς, Θυμιάνης, Ξενόπουλος.
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