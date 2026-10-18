Παναιτωλικός - Ολυμπιακός: Η ώρα και το κανάλι μετάδοσης του αγώνα
Με στόχο να συνεχίσει τα νικηφόρα αποτελέσματα και να πλησιάσει περισσότερο την κορυφή της Superleague, ο Ολυμπιακός φιλοξενείται σήμερα (18/10, Live από το Gazzetta) στο Αγρίνιο από τον Παναιτωλικό για την 6η αγωνιστική.
Οι «ερυθρόλευκοι» θα ψάξουν την 5η σερί νίκη τους σε όλες τις διοργανώσεις, κόντρα στο πολύ καλά δομημένο σύνολο του Γιάννη Αναστασίου που θα αποτελέσει σημαντικό εμπόδιο.
Η σέντρα έχει προγραμματιστεί για τις 17:00 και η μετάδοση θα γίνει από το Magenta Sport 1 League.
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