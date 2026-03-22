Η ΑΕΚ τερμάτισε πρώτη, αλλά ο ΠΑΟΚ στην παρούσα φάση έχει πολλά σενάρια ισοβαθμίας υπέρ του κόντρα στον Ολυμπιακό και την Ένωση. Όλα τα κριτήρια για τον πρωταθλητή στις ισοβαθμίες.

Το φινάλε της κανονικής διάρκειας ήταν συγκλονιστικό, αφού οι δύο από τους τρεις πρωτοπόρους γκέλαραν και η ΑΕΚ βρέθηκε πάλι μόνη πρώτη. Δεύτερος είναι ο Ολυμπιακός και τρίτος ήταν ο ΠΑΟΚ που βρισκόταν στην κορυφή στην ισοβαθμία!

Η Ένωση αν έληγε τώρα η σεζόν θα ήταν πρωταθλήτρια. Στην ισοβαθμία θα ήταν ο ΠΑΟΚ, αφού υπερτερεί των υπόλοιπων ομάδων. Ακόμα και του Παναθηναϊκού που θα είναι στην τετράδα, με τον οποίο έχει μία νίκη και μία ήττα. Διότι ηττήθηκε 2-1 στη Λεωφόρο και νίκησε 2-0 στην Τούμπα.

Σε περίπτωση που έχουμε ισοβαθμία στο φινάλε των playoffs, μεταξύ δύο ή τριών ομάδων το πρώτο κριτήριο φυσικά είναι οι βαθμοί και τα γκολ στα ματς μεταξύ των ομάδων που ισοβάθμησαν.

Στην παρούσα φάση, λοιπόν, ο ΠΑΟΚ υπερτερεί στα περισσότερα από τα 7 σενάρια. Σε βαθμούς κόντρα σε Ολυμπιακό και ΑΕΚ, στη διαφορά των γκολ συνολικά, στην καλύτερη επίθεση συνολικά, αλλά κι εκτός έδρας! Στο μόνο που δεν υπερτερεί είναι οι νίκες εκτός έδρας. Εκεί έχουν το πάνω χέρι οι Πειραιώτες και μετά η ΑΕΚ.

Ας δούμε, όμως, τα αποτελέσματα στα ντέρμπι των τεσσάρων μεγάλων που θα είναι στα playoffs:

ΠΑΟΚ - Ολυμπιακός 2-1

Ολυμπιακός - ΠΑΟΚ 0-0

*Ο ΠΑΟΚ έχει 4 βαθμούς, ο Ολυμπιακός 1.

Ολυμπιακός - ΑΕΚ 2-0

ΑΕΚ - Ολυμπιακός 1-1

*Ο Ολυμπιακός έχει 4 βαθμούς, η ΑΕΚ 1.

ΑΕΚ - ΠΑΟΚ 0-2

ΠΑΟΚ - ΑΕΚ 0-0

* Ο ΠΑΟΚ έχει 4 βαθμούς, η ΑΕΚ 1.

Παναθηναϊκός - Ολυμπιακός 1-1

Ολυμπιακός - Παναθηναϊκός 0-1

* Ο Παναθηναϊκός 4 βαθμούς, ο Ολυμπιακός 1.

Παναθηναϊκός - ΑΕΚ 2-3

ΑΕΚ - Παναθηναϊκός 4-0

* Η ΑΕΚ 6 βαθμούς, ο Παναθηναϊκός 0.

Παναθηναϊκός - ΠΑΟΚ 2-1

ΠΑΟΚ - Παναθηναϊκός 2-0

* Ο ΠΑΟΚ έχει 3 βαθμούς, ο Παναθηναϊκός έχει 3 βαθμούς.

Η βαθμολογία στα ματς των τριών πρωτοπόρων

1. ΠΑΟΚ 8

2. Ολυμπιακός 5

3. ΑΕΚ 2

Η βαθμολογία μεταξύ του του Big4 στην κανονική διάρκεια

1. ΠΑΟΚ 11

2. ΑΕΚ 8

3. Παναθηναϊκός 7

4. Ολυμπιακός 6

Οι επιδόσεις των ομάδων στην κανονική διάρκεια

ΟΜ. ΓΚ.Υ.-ΓΚ.Κ. ΓΚ. ΔΙΑΦ. ΒΑΘΜ. Ν.-Ι.-Η.

1. ΑΕΚ 49-17 +32 60 18-6-2

2. Ολυμπιακός 45-11 +34 58 17-7-2

3. ΠΑΟΚ 52-17 +35 57 17-6-3

4. Παναθηναϊκός 44-26 +18 49 14-7-5

Ο ΠΑΟΚ έχει ίδιες νίκες με τον Ολυμπιακό και μία λιγότερη πλέον από την ΑΕΚ, αφού δεν νίκησε στον Βόλο. Αλλά έχει καλύτερη επίθεση και διαφορά τερμάτων.

Εκτός έδρας

ΟΜ. ΓΚ.Υ.-ΓΚ.Κ. Ν.-Ι.-Η

1. ΠΑΟΚ 25-14 6-4-3

2. ΑΕΚ 24-12 7-5-1

3. Ολυμπιακός 21-6 8-4-1

4. Παναθηναϊκός 19-16 6-3-4

Ο Ολυμπιακός έχει περισσότερες νίκες εκτός, αλλά χειρότερη επίθεση εκτός από ΠΑΟΚ και ΑΕΚ. Και το κριτήριο των γκολ είναι πάνω από τις νίκες.

Όλα τα κριτήρια ισοβαθμίας

Αν γίνει το απίθανο, όλα τα κριτήρια να είναι ίδια ανάμεσα στης ομάδες που ισοβάθμησαν, τότε μετράει η κανονική διάρκεια και η ΑΕΚ τερμάτισε πρώτη.

1. Σύμφωνα με τον Κανονισμό Αγώνων Ποδοσφαίρου (ΚΑΠ) της ΕΠΟ (άρθρο 20) τα κριτήρια ισοβαθμίας είναι τα εξής:

Σε περίπτωση που προκύπτει ισοβαθμία ομάδων για τις θέσεις της παρ. 4 του άρθρου 20 του ΚΑΠ, τότε για τις ομάδες που ισοβαθμούν συντάσσεται νέος, βοηθητικός, πίνακας με τα ακόλουθα, κατά σειρά, κριτήρια:

i. το σύνολο των βαθμών που συγκέντρωσε η καθεμιά στους μεταξύ τους αγώνες (μόνο στην περίπτωση διπλών αγώνων).

ii. τη διαφορά τερμάτων που έχει η κάθε ομάδα μεταξύ των εκ νέου ισοβαθμούντων ομάδων στους μεταξύ τους αγώνες (μόνο στην περίπτωση διπλών αγώνων).

iii. τη διαφορά τερμάτων στο σύνολο των αγώνων του πρωταθλήματος που έχει η κάθε ομάδα μεταξύ των εκ νέου ισοβαθμούντων.

iv. την καλύτερη επίθεση στο σύνολο των αγώνων του πρωταθλήματος που έχει η κάθε ομάδα μεταξύ των εκ νέου ισοβαθμούντων.

v. Οι περισσότερες νίκες στο σύνολο των αγώνων του πρωταθλήματος που έχει η κάθε ομάδα μεταξύ των εκ νέου ισοβαθμούντων.

vi. Η καλύτερη επίθεση στους εκτός έδρας αγώνες στο σύνολο των αγώνων του πρωταθλήματος που έχει η κάθε ομάδα μεταξύ των εκ νέου ισοβαθμούντων.

vii. Οι περισσότερες νίκες στους εκτός έδρας αγώνες στο σύνολο των αγώνων του πρωταθλήματος που έχει η κάθε ομάδα μεταξύ των εκ νέου ισοβαθμούντων