ΠΑΟΚ: «Κρούση» στην Μπράγκα για Καρβάλιο
Δημοσίευμα από την Ιταλία κάνει λόγο για ενδιαφέρον του ΠΑΟΚ για τον 28χρονο παίκτη της Μπράγκα, Βίτορ Καρβάλιο, ο οποίος διανύει γεμάτη σεζόν στην Πορτογαλία.
Ο έγκριτος Ιταλός δημοσιογράφος Ρούντι Γκαλέτι με ανάρτησή του στο «X» υπογραμμίζει πως η ομάδα της Θεσσαλονίκης προσέγγισε τον σύλλογο της Ιβηρικής Χερσονήσου αναφορικά με την περίπτωση του Βραζιλιάνου αμυντικού μέσου.
Ο παίκτης δεσμεύεται με συμβόλαιο έως το 2028 και με τον ίδιο έχουν ασχοληθεί και οι Ατλέτικο Μινέιρο και Αλ Σαμπάμπ. Υπενθυμίζουμε ότι σύμφωνα με δημοσιεύματα από τον διεθνή χώρο με τον παίκτη είχαν ασχοληθεί την περυσινή σεζόν οι Παναθηναϊκός και Άρης.
Με την Μπράγκα έχει απολογισμό 111 συμμετοχές, 7 γκολ και 5 ασίστ. Έχει παίξει ακόμα στην Κοριτίμπα (68 αγώνες, 1 γκολ) και στη Ζιλ Βιθέντε (108 αγώνες, 8 τέρματα).
Αναλυτικά η ανάρτηση του Γκαλέτι:
«Ο ΠΑΟΚ είναι η τελευταία ομάδα που ζήτησε πληροφορίες για τον Βίτορ Καρβάλιο, μπαίνοντας στη λίστα μαζί με την Ατλέτικο Μινέιρο, την Αλ Σαμπάμπ και άλλες ομάδες, όπως αποκαλύφθηκε πριν από δύο εβδομάδες.
Ο Βραζιλιάνος μέσος ενδέχεται να αποχωρήσει από την Μπράγκα αυτό το καλοκαίρι, παρότι έχει συμβόλαιο έως το 2028».
🚨🗣️ EXCL | PAOK are the latest club to ask for information on Vitor Carvalho, joining Atlético Mineiro, Al Shabab and other international sides in the mix, as revealed two weeks ago.— Rudy Galetti (@RudyGaletti) May 12, 2026
The Brazilian midfielder could leave Braga this summer despite a contract until 2028. 👀 pic.twitter.com/biBbEyV2ug
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.