Δημοσίευμα από την Ιταλία κάνει λόγο για ενδιαφέρον του ΠΑΟΚ για τον 28χρονο παίκτη της Μπράγκα, Βίτορ Καρβάλιο, ο οποίος διανύει γεμάτη σεζόν στην Πορτογαλία.

Ο έγκριτος Ιταλός δημοσιογράφος Ρούντι Γκαλέτι με ανάρτησή του στο «X» υπογραμμίζει πως η ομάδα της Θεσσαλονίκης προσέγγισε τον σύλλογο της Ιβηρικής Χερσονήσου αναφορικά με την περίπτωση του Βραζιλιάνου αμυντικού μέσου.

Ο παίκτης δεσμεύεται με συμβόλαιο έως το 2028 και με τον ίδιο έχουν ασχοληθεί και οι Ατλέτικο Μινέιρο και Αλ Σαμπάμπ. Υπενθυμίζουμε ότι σύμφωνα με δημοσιεύματα από τον διεθνή χώρο με τον παίκτη είχαν ασχοληθεί την περυσινή σεζόν οι Παναθηναϊκός και Άρης.

Με την Μπράγκα έχει απολογισμό 111 συμμετοχές, 7 γκολ και 5 ασίστ. Έχει παίξει ακόμα στην Κοριτίμπα (68 αγώνες, 1 γκολ) και στη Ζιλ Βιθέντε (108 αγώνες, 8 τέρματα).

Αναλυτικά η ανάρτηση του Γκαλέτι:

«Ο ΠΑΟΚ είναι η τελευταία ομάδα που ζήτησε πληροφορίες για τον Βίτορ Καρβάλιο, μπαίνοντας στη λίστα μαζί με την Ατλέτικο Μινέιρο, την Αλ Σαμπάμπ και άλλες ομάδες, όπως αποκαλύφθηκε πριν από δύο εβδομάδες.

Ο Βραζιλιάνος μέσος ενδέχεται να αποχωρήσει από την Μπράγκα αυτό το καλοκαίρι, παρότι έχει συμβόλαιο έως το 2028».