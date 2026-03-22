Superleague, η βαθμολογία της τελευταίας αγωνιστικής: Μόνη πρώτη η ΑΕΚ, στο+2 από Ολυμπιακό και +3 από ΠΑΟΚ!

Η ΑΕΚ μεγάλη κερδισμένη της αγωνιστικής, αφού εκμεταλλεύτηκε τις γκέλες του Ολυμπιακού και του ΠΑΟΚ και μπαίνει μόνη πρώτη στο έξτρα πρωτάθλημα! Στις καθυστερήσεις ο Βόλος μπήκε στο «5-8»!

Τα αποτελέσματα (26η – τελευταία κανονικής περιόδου)

Αστέρας Τρίπολης – Παναθηναϊκός 1-2

Παναιτωλικός – Πανσερραϊκός 0-0

ΑΕΚ – Κηφισιά 3-0

Αρης – ΟΦΗ 0-2

Βόλος – ΠΑΟΚ 2-1

Λεβαδειακός – Ατρόμητος 1-0

Ολυμπιακός – ΑΕΛ Novibet 0-0

Η τελική βαθμολογία

1. AEK 60

2.Ολυμπιακός 58

3.ΠΑΟΚ 57

4. Παναθηναϊκός 49

-------------------------------------

5. Λεβαδειακός 42 (21 στα play offs)

6. ΟΦΗ 32 (16 στα play offs)

7.Βόλος 31 (16 στα play offs)

8.Άρης 30 (15 στα play offs)

--------------------------------------

9. Ατρόμητος 29

10. Κηφισιά 27

11. Παναιτωλικός 26

12. ΑΕΛ Novibet 23

13. Πανσερραϊκός 17

14. Αστέρας Τρίπολης 17

Σύμφωνα με τον Κανονισμό Αγώνων Ποδοσφαίρου (ΚΑΠ) της ΕΠΟ (άρθρο 20) τα κριτήρια ισοβαθμίας είναι τα εξής:

Σε περίπτωση που προκύπτει ισοβαθμία ομάδων για τις θέσεις της παρ. 4 του άρθρου 20 του ΚΑΠ, τότε για τις ομάδες που ισοβαθμούν συντάσσεται νέος, βοηθητικός, πίνακας με τα ακόλουθα, κατά σειρά, κριτήρια:

-το σύνολο των βαθμών που συγκέντρωσε η καθεμιά στους μεταξύ τους αγώνες (μόνο στην περίπτωση διπλών αγώνων).

-τη διαφορά τερμάτων που έχει η κάθε ομάδα μεταξύ των εκ νέου ισοβαθμούντων ομάδων στους μεταξύ τους αγώνες (μόνο στην περίπτωση διπλών αγώνων).

-τη διαφορά τερμάτων στο σύνολο των αγώνων του πρωταθλήματος που έχει η κάθε ομάδα μεταξύ των εκ νέου ισοβαθμούντων.

-την καλύτερη επίθεση στο σύνολο των αγώνων του πρωταθλήματος που έχει η κάθε ομάδα μεταξύ των εκ νέου ισοβαθμούντων.

-Οι περισσότερες νίκες στο σύνολο των αγώνων του πρωταθλήματος που έχει η κάθε ομάδα μεταξύ των εκ νέου ισοβαθμούντων.

-Η καλύτερη επίθεση στους εκτός έδρας αγώνες στο σύνολο των αγώνων του πρωταθλήματος που έχει η κάθε ομάδα μεταξύ των εκ νέου ισοβαθμούντων.

-Οι περισσότερες νίκες στους εκτός έδρας αγώνες στο σύνολο των αγώνων του πρωταθλήματος που έχει η κάθε ομάδα μεταξύ των εκ νέου ισοβαθμούντων.

Οι ημερομηνίες των Play Off 1-4

1η αγωνιστική: 4-5 Απριλίου

2η αγωνιστική: 18-19 Απριλίου

3η αγωνιστική: 2-3 Μαΐου

4η αγωνιστική: 9-10 Μαΐου

5η αγωνιστική: 12-13 Μαΐου

6η αγωνιστική: 16-17 Μαΐου

Οι ημερομηνίες των Play Off 5-8

Οι ημερομηνίες των Play Out 9-14

1η αγωνιστική: 4-5 Απριλίου

2η αγωνιστική: 7-9 Απριλίου

3η αγωνιστική: 18-19 Απριλίου

4η αγωνιστική: 22 Απριλίου

5η αγωνιστική: 26 Απριλίου

6η αγωνιστική: 2-3 Μαΐου

7η αγωνιστική: 9-10 Μαΐου

8η αγωνιστική: 12-13 Μαΐου

9η αγωνιστική: 16-17 Μαΐου

10η αγωνιστική: 21 Μαΐου.