Ο Γιώργος Γιακουμάκης επέστρεψε στη διάθεση του Ραζβάν Λουτσέσκου για τον αγώνα του ΠΑΟΚ με την ΑΕΚ.

Ο ΠΑΟΚ ολοκλήρωσε την προετοιμασία της για την καθοριστική, για τη «μάχη» της 2ης θέσης κόντρα στον Ολυμπιακό, αναμέτρηση με την ΑΕΚ, στην Τούμπα. Ο Ραζβάν Λουτσέσκου μπορεί να υπολογίζει και πάλι στον βασικό του φορ, καθώς ο Γιώργος Γιακουμάκης είναι ξανά διαθέσιμος.

Οι Ντέγιαν Λόβρεν και Μαντί Καμαρά υποβλήθηκαν σε θεραπεία και μαζί με τον τιμωρημένο Χρήστο Ζαφείρη και τον Κίριλ Ντεσπόντοφ δεν είναι στη διάθεση του Ρουμάνου τεχνικού για το ματς με την Ένωση.

Οι υπόλοιποι παίκτες και τεχνικό επιτελείο δούλεψαν στις τελευταίες τακτικές λεπτομέρειες ενόψει του επικείμενου αγώνα στην Τούμπα, ενώ έγινε ειδικό πρόγραμμα για τις στατικές φάσεις.