Από το Πρωτοβάθμιο Όργανο Αδειοδότησης της ελληνικής ποδοσφαιρικής Ομοσπονδίας βγήκαν οι σχετικές αποφάσεις για τις ομάδες.

Όπως έγινε γνωστό το Πρωτοβάθμιο Όργανο Αδειοδότησης της ελληνικής ποδοσφαιρικής Ομοσπονδίας χορηγεί την άδεια για τις διεθνείς διοργανώσεις UEFA (άδεια UEFA) και τις εγχώριες διοργανώσεις (άδεια Super League 1) για την αγωνιστική περίοδο 2026-2027 στις εξής ΠΑΕ:

ΑΕΚ, ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ, ΠΑΟΚ, ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ, ΛΕΒΑΔΕΙΑΚΟΣ, ΟΦΗ, ΑΡΗΣ, ΒΟΛΟΣ, ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΑΘΗΝΩΝ, ΠΑΝΑΙΤΩΛΙΚΟΣ ΚΑΙ ΑΣΤΕΡΑΣ ΤΡΙΠΟΛΗΣ.

Χορηγεί την άδεια για την εγχώρια διοργάνωση (άδεια Super League 1) για την αγωνιστική περίοδο 2026 - 2027 στις ΠΑΕ ΚΗΦΙΣΙΑ και ΠΑΝΣΕΡΡΑΪΚΟΣ.

Χορηγεί την άδεια για την εγχώρια διοργάνωση (άδεια Super League 1) για την αγωνιστική περίοδο 2026 – 2027, με επιβολή κύρωσης 2.000,00 Ευρώ στην ΠΑΕ ΛΑΡΙΣΑ. Κατά των αποφάσεων του ΠΟΑ δύναται να ασκηθεί έφεση εντός προθεσμίας τριών εργασίμων ημερών από την κοινοποίησή τους.