ΕΠΟ: Οι αποφάσεις του αρμόδιου Οργάνου για την αδειοδότηση των ομάδων της Λίγκας
Όπως έγινε γνωστό το Πρωτοβάθμιο Όργανο Αδειοδότησης της ελληνικής ποδοσφαιρικής Ομοσπονδίας χορηγεί την άδεια για τις διεθνείς διοργανώσεις UEFA (άδεια UEFA) και τις εγχώριες διοργανώσεις (άδεια Super League 1) για την αγωνιστική περίοδο 2026-2027 στις εξής ΠΑΕ:
ΑΕΚ, ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ, ΠΑΟΚ, ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ, ΛΕΒΑΔΕΙΑΚΟΣ, ΟΦΗ, ΑΡΗΣ, ΒΟΛΟΣ, ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΑΘΗΝΩΝ, ΠΑΝΑΙΤΩΛΙΚΟΣ ΚΑΙ ΑΣΤΕΡΑΣ ΤΡΙΠΟΛΗΣ.
Χορηγεί την άδεια για την εγχώρια διοργάνωση (άδεια Super League 1) για την αγωνιστική περίοδο 2026 - 2027 στις ΠΑΕ ΚΗΦΙΣΙΑ και ΠΑΝΣΕΡΡΑΪΚΟΣ.
Χορηγεί την άδεια για την εγχώρια διοργάνωση (άδεια Super League 1) για την αγωνιστική περίοδο 2026 – 2027, με επιβολή κύρωσης 2.000,00 Ευρώ στην ΠΑΕ ΛΑΡΙΣΑ. Κατά των αποφάσεων του ΠΟΑ δύναται να ασκηθεί έφεση εντός προθεσμίας τριών εργασίμων ημερών από την κοινοποίησή τους.
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.