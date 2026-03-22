Ο εκπληκτικός Βόλος με γκολ στο 95', έκανε την ανατροπή, επικράτησε 2-1 του ΠΑΟΚ και πήρε θέση στα playoffs του 5-8! Στο -3 από την κορυφή ο Δικέφαλος.

Έγκλημα και τιμωρία στο Πανθεσσαλικό. Ο ΠΑΟΚ αν και προηγήθηκε στο 13' κι όλα έδειχναν ότι θα κάνει περίπατο κόντρα στον Βόλο, έφυγε από το γήπεδο... Κάκιστη νοοτροπία από τους παίκτες του Ράζβαν Λουτσέσκου κι από τη στιγμή που δεν είχαν να χάσουν τίποτα οι ποδοσφαιριστές του Κώστα Μπράτσου, πέτυχαν την ισοφάριση, χάλασαν το μυαλό του ΠΑΟΚ και στο 95' πήραν την τεράστια νίκη με 2-1. Ένα αποτέλεσμα που φέρνει την ομάδα της Μαγνησίας στα playoffs 5-8 και τον ΠΑΟΚ στην τρίτη θέση!

Η διάταξη των ομάδων

Ο Βόλος είχε τον Σιαμπάνη στο τέρμα και τριάδα στην άμυνα τους Κάργας, Χέρμανσον, Τσοκάνη. Δεξί μπακ χαφ ήταν ο Μύγας, αριστερό ο Αμπάντα, και στον άκονα οι Μαρτίνες, Γρόσδης. Οι Λάμπρου, Γκονζάλες πλαισίωναν τον Ουρτάδο, που έπαιξε στην κορυφή.

Ο ΠΑΟΚ είχε στο τέρμα τον Τσιφτσή, δεξί μπακ ο Σάντσες και αριστερό ο Τέιλορ. Στόπερ έπαιξαν θα παίξουν οι Κεντζιόρα, Λόβρεν και στα χαφ οι Ζαφείρης, Οζντόεφ. Δεξί εξτρέμ αγωνίστηκε ο Χατσίδης, αριστερό ο Τάισον και ο Κωνσταντέλιας πίσω από τον Γερεμέγεφ.

Γερεμέγεφ και 1-0

Ο ΠΑΟΚ από τον πρώτο λεπτό είχε τον απόλυτο έλεγχο και στην πρώτη του καλή στιγμή άνοιξε το σκορ με τον Γερεμέγεφ, ο οποίος σκόραρε για τρίτο ματς στα τέσσερα τελευταία της ομάδας του (προηγήθηκαν τα παιχνίδια με Κηφισιά, Λεβαδειακό). Στο 13', λοιπόν, ο Τάισον προσπάθησε να περάσει στον Κωνσταντέλια, η μπάλα έφτασε στον Γερεμέγεφ, ο οποίος κοντρόλαρε άψογα αποφεύγοντας παράλληλα τον αντίπαλό του, γύρισε κι από το υψος του πέναλτι με δεξί πλασέ έστειλε τη μπάλα στην αριστερή γωνία.

Στο 20' κάθετη του Κωνσταντέλια στον Γερεμέγεφ, ο οποίος πέρασε τον Σιαμπάνη, αλλά έφυγε πλάγια αριστερά, έκανε τη σέντρα και την κεφαλιά του Χατσίδη απέκρουσε ο Σιαμπάνης.

Μεγάλες ευκαιρίες ο Βόλος

Ο ΠΑΟΚ με το γκολ νόμιζε ότι τελείωσε το ματς, οι παίκτες του μεσοεπιθετικά ήταν επιπόλαιοι, ενώ αμυντικά Κεντζιόρα και Λόβρεν πρόσφεραν δώρα. Στο 22' σέντρα του Λάμπρου από αριστερά η κεφαλιά του αμαρκάριστου Κάργα έφυγε ένα μέτρο από το δεξί δοκάρι.

Στο 28' ο Ουρτάδο έκλεψε ψηλά από τον Κεντζιόρα, από αριστερά μπήκε στη μεγάλη περιοχή και πλάσαρε από τη μικρή περιοχή, αλλά τον σταμάτησαν Λόβρεν και Τσιφτσής.

Στο 36' η μπάλα πέρασε κάτω από τα πόδια του Λόβρεν, ο Ουρτάδο έφυγε τετ α τετ με τον Τσιφτσή, αλλά το δεξί πλασέ ήταν κακό και η μπάλα κατέληξε δύο μέτρα άουτ από το δεξί δοκάρι.

Ισοφάρισε ο Μαρτίνες

Ο ΠΑΟΚ μπήκε στο δεύτερο ημίχρονο όπως τελείωσε το πρώτο. Έκλεισε το ημίχρονο με κατοχή 78%, αλλά οι τελικές ήταν 3-3. Ο Δικέφαλος συνέχισε να είναι φλύαρος, επιπόλαιος με τραγικές επιλογές στην τελική πάσα. Τάισον, Κωνσταντέλιας, Χατσίδης δεν μπορούσαν να παίξουν συνδυαστικά και δεν έβαζαν ένταση στο ματς. Ο Λουτσέσκου έβαλε Ντεσπόντοφ, Μπάμπα, αλλά δεν άλλαξε η εικόνα.

Με το ρευστό 1-0, λοιπόν, ο Βόλος πάντα είχε ελπίδες και στο 64' βρήκε το 1-1! Σέντρα του Γκονζάλες από δεξιά, απομάκρυνε ο Κεντζιόρα, έκανε με το αριστερό το γύρισμα ο Αμπάντα και ο Μαρτίνες σε κενή εστία ισοφάρισε.

Ο ΠΑΟΚ δεν είχε άλλη επιλογή από το να βάλει ένταση στο παιχνίδι του και στο 70' απείλησε. Γύρισμα του Κωνσταντέλια από δεξιά, πάσα στον Ζαφείρη το δεξί σουτ του διεθνούς μέσου κόντραρε σε κόρνερ. Στο γήπεδο πέρασε και ο Καμαρά με τον Δικέφαλο πλέον να ψάχνει το γκολ της νίκης.

Στο 82' το αριστερό πλασέ του Τάισον κατέληξε στα χέρια του Σιαμπάνη. Ο ΠΑΟΚ έδινε χώρους και στο 89' το γυριστό του Γκονζάλες από τη σέντρα του Αμπάντα έφυγε άουτ. Στο 90' σε γύρισμα του Ντεσπόντοφ από δεξιά έκανε «τσαφ» ο Καμαρά στο πέναλτι.

Τραγικός Ντεσπόντοφ, γκολ ο Ουρτάδο!

Η απόλυτη τιμωρία για τον ΠΑΟΚ ήρθε στο 95'! Σε κόρνερ του ΠΑΟΚ οι γηπεδούχοι απομάκρυναν, ο Ντεσπόντοφ είχε τη μπάλα, αλλά πήγε αδύναμα στη φάση ο Ουρτάδο που ήταν πέντε μέτρα πίσω, κυνήγησε τη φάση έφυγε τετ α τετ με τον Τσιφτσή, τον πέρασε και σε κενή εστία έκανε το 2-1!

MVP: Ο Ουρτάδο στις καθυστερήσεις κυνήγησε μία φάση που δεν έδειχνε ότι μυρίζει γκολ, ανάγκασε τον Ντεσπόντοφ σε λάθος και χάρισε μία τεράστια νίκη στην ομάδα του!

Στο ύψος τους: Ο Μαρτίνες έκανε φοβερό ματς, ισοφάρισε, ενώ μεγάλο ματς έκαναν και οι Τασιούρας, Σιαμπάνης, Χέρμανσον. Όλος ο Βόλος βέβαια ήταν εξαιρετικός.

Ο αδύναμος κρίκος: Όλος ο ΠΑΟΚ. Λίγο προσπάθησαν Γερεμέγεφ, Τσιφτσής και στο πρώτο ημίχρονο ο Ζαφείρης.

Η γκάφα: Ο Ντεσπόντοφ χάρισε το 2-1 στον Ουρτάδο. Ούτε επιθετικά έδωσε λύσεις, έκανε στο τέλος και ένα εγκληματικό λάθος.

Το στραγάλι: Ο Πολυχρόνης δεν είχε δύσκολη φάση. Καλή διαιτησία.

Το ταμείο του Gazzetta: Ο Βόλος αν και βρέθηκε νωρίς στο 1-0, είχε σωστή τακτική και τιμώρησε την κάκιστη νοοτροπία του ΠΑΟΚ.

Βόλος (Κώστας Μπράτσος): Σιαμπάνης, Μύγας (16' λ.τρ. Τασιούρας), Κάργας, Χέρμανσον, Αμπάντα (90' Τριανταφύλλου), Τσοκάνης, Μαρτίνες (85' Κύρκος), Γρόσδης, Λάμπρου, Γκονζάλες, Ουρτάδο.

ΠΑΟΚ (Ράζβαν Λουτσέσκου): Τσιφτσής, Σάντσες, Τέιλορ (58' Μπάμπα), Κεντζιόρα, Λόβρεν, Ζαφείρης, Οζντόεφ (76' Καμαρά), Χατσίδης (58' Ντεσπόντοφ), Τάισον, Κωνσταντέλιας, Γερεμέγεφ.