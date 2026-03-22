ΑΕΚ: Αποθέωση στη Νέα Φιλαδέλφεια και «Πρωτάθλημα θα πάρουμε όλους θα τους τρελάνουμε»
H κανονική διάρκεια της Stoiximan Super League ολοκληρώθηκε με τον καλύτερο τρόπο για την ΑΕΚ. Ο Δικέφαλος νίκησε την Κηφισιά στη Νέα Φιλαδέλφεια και σε συνδυασμό με τα... θεσσαλικά δώρα από Βόλο και ΑΕΛ Novibet θα μπει στα Play Off στο +2 από τον Ολυμπιακό και στο +3 από τον ΠΑΟΚ.
Μετά τη λήξη επικράτησε ντελίριο στη Νέα Φιλαδέλφεια με τους περισσότερους από 25.000 τρελαμένους Ενωσίτες να αποθεώνουν την ομάδα του Μάρκο Νίκολιτς, η οποία είναι πρώτη στο πρωτάθλημα και στους «8» του Conference League.
Μεταξύ άλλων, ακούστηκαν στη Νέα Φιλαδέλφεια συνθήματα - τίτλου, όπως «Νατοι, νάτοι οι πρωταθλητές» και «Πρωτάθλημα θα πάρουμε όλους θα τους τρελάνουμε».
Όπως σε κάθε ματς οι ποδοσφαιριστές του Δικεφάλου, μαζί με τον διοικητικό ηγέτη του κλαμπ, Μάριο Ηλιόπουλο, έκαναν χέρια με τον λαό τους και αποθεώθηκαν.
