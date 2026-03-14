Η ΑΕΛ Novibet δεν εκμεταλλεύτηκε τη δυναμική της έδρας, ο Αστέρας Τρίπολης τσίμπησε βαθμό και το 1-1 της Λάρισας δεν βγάζει τις δύο ομάδες από τα ζόρια τους, με τους Αρκάδες να έχουν μια ελάχιστη ικανοποίηση καθώς μετά από 4 σερί ματς έβαλαν... φρένο στις ήττες.

Με την ΑΕΛ Novibet πριν το ματς να ήταν 5 βαθμούς πάνω από τον Αστέρα Τρίπολης, οι «βυσσινί» ήθελαν το ματς για να κάνουν άλμα σωτηρίας και οι Αρκάδες για να μειώσουν στους 2. Οι φιλοξενούμενοι παρότι είδαν τους αντιπάλους τους να χάνουν την μία ευκαιρία μετά την άλλη, πήραν το προβάδισμα με φοβερό φάουλ του Μπαρτόλο, αλλά ο Σαγάλ με πέναλτι ισοφάρισε. Με το 1-1 η διαφορά των 5 βαθμών παρέμεινε και τα πράγματα για την ομάδα της Τρίπολης είναι πιο δύσκολα, αλλά σίγουρα δεν ψάχνει το θαύμα που θα έψαχνε αν έχανε.

Πως ξεκίνησαν οι δύο ομάδες

Ο Σάββας Παντελίδης διατήρησε και σε αυτό το μεγάλο παιχνίδι το 3-4-3 με τον Αναγνωστόπουλο στο τέρμα, τους Ηλιάδη, Φερίγκρα και Μπατουμπινσικά στα στόπερ, με τον Όλαφσον να έχει την αριστερή πλευρά και τον Μασόν την δεξιά. Οι Ατανάσοφ και Σουρλής ήταν τα αμυντικά χαφ, με τον Τούπτα στην επίθεση και του Σαγάλ και Κακουτά στα εξτρέμ.

Από την πλευρά του Γιώργος Αντωνόπουλος κατέβασε τους Αρκάδες με 3-4-2-1 και τον Χατζηεμμανουήλ στο τέρμα, τους Σίπτσιτς, Τριανταφυλλόπουλο και Αλάγκμπε στα στόπερ, τον Σιλά όλη την αριστερή πλευρά και τον Δεληγιαννίδη την δεξιά. Οι Μουνιόθ και Αλμύρας ήταν τα αμυντικά χαφ και οι Μπαρτόλο, Εμμανουηλίδης πίσω από τον Όκο.

Κυριαρχία γηπεδούχων χωρίς να σκοράρουν στο ξεκίνημα

Ας πάρουμε όμως τα πράγματα από την αρχή και το πρώτο ημίχρονο. Ένα ημίχρονο που στο ξεκίνημά του ανήκε ολοκληρωτικά στους γηπεδούχους που μπήκαν πολύ πιο δυνατά και πίεζαν από το πρώτο λεπτό. Μόλις στο 3' βρέθηκαν πολύ κοντά στο 1-0, με τον Σαγάλ να εκτελεί εξαιρετικά το φάουλ και τον Χατζηεμμανουήλ να διώχνει με υπερένταση. Έξι λεπτά αργότερα ο Τριανταφυλλόπουλος έδιωξε το γύρισμα του Σαγάλ με την μπάλα να χτυπά και στο δοκάρι σε ακόμα μία μεγάλη ευκαιρία για τους γηπεδούχους, ενώ και στο 15' οι «βυσσινί» έφτασαν κοντά στο γκολ για ακόμα μία φορά, αλλά ο Όλαφσον δεν έκανε όπως θα ήθελε το σουτ στέλνοντας τη μπάλα λίγο άουτ.

Στο 23' οι φιλοξενούμενοι διαμαρτυρήθηκαν για πέναλτι με τον Φωτιά να φωνάζει τον Τσακαλίδη για χέρι του Μπατουμπινσικά, αλλά ο διαιτητής αφού είδε την φάση στο VAR έδωσε επιθετικό φάουλ του Οκό που κατά την γνώμη του είχε προηγηθεί.

Από εκείνο το σημείο έπεσε για λίγο ο ρυθμός, αλλά στο 36' και πάλι οι Θεσσαλοί βρέθηκαν μια ανάσα από το 1-0, με τον Σουρλή να βρίσκει την μπάλα μετά το σουτ του Φερίγκρα και την κόντρα και αυτή να φεύγει ελάχιστα άουτ.

Μία φάση ένα γκολ ο Αστέρας

Ο Αστέρας σε όλο το πρώτο ημίχρονο ήταν πίσω και έκοβε, ωστόσο επιβεβαιώθηκε στον απόλυτο βαθμό ο άτυπος κανόνας που θέλει την ομάδα που χάνει πολλές ευκαιρίες να δέχεται γκολ. Και τι γκολ θα λέγαμε με τους Αρκάδες να κερδίζουν στο 40' φάουλ έξω από την περιοχή και ο Μπαρτόλο με εξαιρετική εκτέλεση να νικάει τον Αναγνωστόπουλο κάνοντας το 0-1. Οι φιλοξενούμενοι μάλιστα θα μπορούσαν να είχαν κάνει άλμα νίκης στις καθυστερήσεις, αλλά ο Αναγνωστόπουλος πρόλαβε τον Σίπσιτς και έδιωξε με την μπάλα να σταματά και στο δοκάρι του και το 0-1 να μένει ως το τέλος του ημιχρόνου.

Ισοφάριση με πέναλτι, φοβερό δοκάρι του Μασόν και μετά καθυστερήσεις

Στο δεύτερο ημίχρονο ουσιαστικά είδαμε δύο φάσεις. Αρχικά στο 55' οι γηπεδούχοι ισοφάρισαν με πέναλτι του Σαγάλ, ένα πέναλτι που κέρδισε ο Σουρλής. Ένα γκολ που έβαλε... φωτιά στην εξέδρα με τους γηπεδούχους να συνεχίσουν να πιέζουν ζητώντας και το 2-1.

Τέσσερα λεπτά αργότερα αυτή η πίεση παραλίγο να αποφέρει καρπούς με τον Μασόν να κάνει φοβερό σουτ από πλάγια, αλλά να βλέπει την μπάλα να σταματά στο δοκάρι. Από εκείνη την στιγμή ο Αστέρας έπαιξε με τον χρόνο και οι παίκτες της ΑΕΛ Novibet δεν μπορούσαν να δημιουργήσουν κάποια ευκαιρία με το 1-1 να μένει ως το τέλος.

MAN OF THE MATCH: Ο Μπαρτόλο. Ο αρχηγός του Αστέρα ήταν εξαιρετικός, Πέτυχε μια γκολάρα με φάουλ και συνολικά ήταν ο παίκτης από τον οποίο ξεκινούσαν όλες οι καλές επιθέσεις των φιλοξενούμενων.

ΣΤΟ ΥΨΟΣ ΤΟΥ: Από τους γηπεδούχους θα βάλουμε τον Σουρλή που όχι μόνο κέρδισε το πέναλτι, αλλά συνολικά είχε καλή παρουσία και φυσικά από τους φιλοξενούμενους τον Χατζηεμμανουήλ που ήταν ο βασικός λόγος που στο ημίχρονο η ομάδα του δεν δέχθηκε γκολ.

ΑΔΥΝΑΜΟΣ ΚΡΙΚΟΣ: Δεν υπήρξε αδύναμος κρίκος σε ένα δυνατό παιχνίδι που υπήρχε και το άγχος καθώς κρινόταν μια κατηγορία.

Η ΓΚΑΦΑ: Θα λέγαμε πως την έκανε ο Αλάγκμπε πέφτοντας άτσαλα πάνω στον Σουρλή με συνέπεια οι γηπεδούχοι να κερδίσουν πέναλτι.

ΤΟ ΣΤΡΑΓΑΛΙ: Ο Τσακαλίδης όσα λάθη θα λέγαμε πως έγιναν διορθώθηκαν από τον Φωτιά, ενώ στην φάση που κλήθηκε να δει αν ήταν πέναλτι το χέρι του Μπατουμπινσικά αποφάσισε πως προηγήθηκε επιθετικό φάουλ του Οκό.

ΤΟ ΤΑΜΕΙΟ ΤΟΥ GAZZETTA:Το ταμείο είναι και για τους δύο γεμάτο, αλλά και για τους δύο αν όχι άδειο, σίγουρα μισογεμάτο. Οι γηπεδούχοι με την εικόνα τους στο πρώτο μέρος όχι μόνο δεν μπόρεσαν να προηγηθούν αλλά βρέθηκαν και πίσω στο σκορ, αλλά τουλάχιστον ισοφάρισαν και κράτησαν το +5. Οι φιλοξενούμενοι άντεξαν στην πίεση, προηγήθηκαν, αλλά δεν κράτησαν τη νίκη που θα μείωνε την διαφορά στους 2.

Οι συνθέσεις του αγώνα

AEΛ (Σάββας Παντελίδης): Αναγνωστόπουλος, Ηλιάδης, Μπατουμπινσικά, Φεριγκρά, Μασόν (87΄Αποστολάκης), Σουρλής (82΄Πέρες), Ατανάσοφ (71΄Νάορ), Όλαφσον, Κακουτά (71΄Πασάς), Τούπτα (87΄Μούργος), Σαγάλ.

ΑΣΤΕΡΑΣ ΤΡΙΠΟΛΗΣ (Γιώργος Αντωνόπουλος): Χατζηεμμανουήλ, Δεληγιαννίδης, Τριανταφυλλόπουλος (71΄Λάσκαρης), Σίπτσιτς, Σιλά, Εμμανουηλίδης (65΄Κετού), Αλμύρας, Μουνιόθ (86΄Τζανδάρης), Αλάγκμπε, Μπαρτόλο, Όκο (87΄Μακέντα).