Ο Αρης παίζοντας με δέκα από το 60' (κόκκινη Τεχέρο) κι έχοντας δοκάρι στο 93' (Γιαννιώτας) δεν κατάφερε να φύγει νικητής από τις Σέρρες (0-0) κι έτσι μαθηματικά παραμένει ακόμη ανοιχτή η παρουσία του στο γκρουπ «5-8». Νέα βαθμολογική ανάσα για τον ουραγό Πανσερραϊκό που... τον σταμάτησε ο Αθανασιάδης.

Πανσερραϊκός και Άρης έμειναν στο «μηδέν» σ’ ένα παιχνίδι όπου μοιράστηκαν από ένα ημίχρονο και είχαν καλύτερους παίκτες… τους τερματοφύλακές τους. Για ένα ακόμη παιχνίδι οι «κίτρινοι» είδαν το σοβαρό επιθετικό τους πρόβλημα και παραμένουν δίχως νίκη στους τελευταίους έξι αγώνες καθώς η τελευταία τους ήταν στις 31 Ιανουαρίου. Είχαν στιγμές στο πρώτο ημίχρονο, χάθηκαν όμως στο δεύτερο και ειδικά μετά την αποβολή του Τεχέρο. Ο Πανσερραϊκός είχε σπουδαίες στιγμές στο δεύτερο ημίχρονο αλλά ο Γιώργος Αθανασιάδης σταμάτησε όλους τους επιθετικούς του.



Έτσι έπαιξαν…

Ο Μιχάλης Γρηγορίου άλλαξε την επιθετική τετράδα της ομάδας του καθώς εκτός του Μορόν στην κορυφή, πίσω του ήταν η τριάδα των winger Ντούντου, Μπουσαΐντ ενώ ο Αλφαρέλα είχε ελεύθερο ρόλο πίσω από τον Ισπανό φορ. Χόνγκλα και Ράτσιτς διατηρήθηκαν στον άξονα όμως και η αμυντική τετράδα των Μεντίλ, Τεχέρο (στα άκρα), Φαμπιάνο, Ροζ μπροστά από τον τερματοφύλακα Αθανασιάδη.

Ο Πανσερραϊκός ξεκίνησε με τον Τιναλίνι στο τέρμα και τριάδα στην άμυνα τους Φέλτες, Ντε Μάρκο και Κάλινιν. Δεξί μπακ χαφ ήταν ο Λύρατζης, αριστερό ο Τσαούσης και στα χαφ οι Ομεονγκά Δοϊρανλής. Στην επίθεση έπαιξαν οι Ριέρα, Τεϊσέιρα, Ιβάν.

Κατοχή χωρίς ευκαιρίες

Το ποσοστό κατοχής της μπάλας πλησίασε το 80% για τον Άρη στο πρώτο ημίωρο του αγώνα αλλά πλην μιας φάσης με την άστοχη εκτέλεση του Ούρος Ράτσιτς (9’) δεν «έφτιαξε» άλλη στιγμή. Γιατί (του) έλειψε η κάθετη πάσα, δεν χτίστηκαν συνεργασίες επίσης με τελικό αποδέκτη τον Λορέν Μορόν, προφανώς όμως έπαιξε ρόλο και η απόλυτα αμυντικογενής λογική του Πανσερραϊκού. Οι γηπεδούχοι έπαιζαν συνεχώς στο μισό γήπεδο και με εξαίρεση μια εκτέλεση φάουλ του Φέλτες στο πρώτο λεπτό, σημάδεψαν τις κόντρα επιθέσεις και τις… σέντρες του Δοϊρανλή.

Οι μεγάλες ευκαιρίες με Αλφαρέλα και Ντούντου

Στο τελευταίο δεκάλεπτο του πρώτου μέρους ο Άρης ανέβασε στροφές και την πίεσή του και θα μπορούσε να είχε σκοράρει. Στο 38’ δεν του το επέτρεψε ο Κάλινιν με το τρομερό τάκλιν του στο σουτ του Τεχέρο κι ένα λεπτό αργότερα ο Βραζιλιάνος Ντούντου δεν μετουσίωσε την υπέροχη κίνησή του καθώς στην εκτέλεση από το ύψος της περιοχής η μπάλα έφυγε λίγο έξω από το αριστερό κάθετο δοκάρι της εστίας του Τιλανίνι. Ο τερματοφύλακας του Πανσερραϊκού έκανε και την τρομερή απόκρουση στο 44’ στο φαλτσαριστό σουτ του Αλφαρέλα εκτός περιοχής και παρότι δεν είχε καλό οπτικό πεδίο κρατώντας το 0-0 στο πρώτο μέρος.

Η «απάντηση» του Αθανασιάδη

Αυτή ήρθε στο 52’, στην πρώτη φάση του δεύτερου μέρους στη γυριστή κεφαλιά του Ίβαν όπου ο τερματοφύλακας του Άρη απομάκρυνε σε κόρνερ και δευτερόλεπτα μετά ο Ντε Μάρκο πέταξε στα σκουπίδια τη δική του καλή στιγμή. Οι γηπεδούχοι είχαν διαφορετική τακτική λογική στα πρώτα λεπτά του δεύτερου ημιχρόνου καθώς ανέβασαν τη γραμμή πίεσης επιδιώκοντας να πάρουν την μπάλα στα πόδια τους.

Στο 59’ ο Πανσερραϊκός απέκτησε το αριθμητικό πλεονέκτημα καθώς ο Ζαμπαλάς απέβαλε με απευθείας κόκκινη κάρτα τον Τεχέρο θεωρώντας ότι στο μαρκάρισμα του Ισπανού στον Τεσέιρα – στην κόντρα του Πανσερραϊκού – ο τελευταίος έφευγε μόνος του απέναντι στον Αθανασιάδη και ήταν σε προφανή θέση για γκολ.

Η πίεση του Πανσερραϊκού και ο Τεσέιρα

Ο Πανσερραϊκός είχε την κατοχή της μπάλας στο δεύτερο ημίχρονο, ειδικά από τη στιγμή που απέκτησε αριθμητικό πλεονέκτημα. Στο 72’ ο Αθανασιάδης απέκρουσε εντυπωσιακά σε γυριστό σουτ του Τεσέιρα από το ύψος της μικρής περιοχής. Τέσσερα λεπτά αργότερα και από λάθος του Αλφαρέλα οι γηπεδούχοι βγήκαν ξανά στην κόντρα και σε θέση βολής με τον Ίβαν αλλά ήταν άστοχος στο σουτ εντός περιοχής.

Στο 76’ ο Μιχάλης Γρηγορίου άλλαξε και τους υπόλοιπους της επίθεσης και δύο λεπτά αργότερα ο Χόνγκλα ανάγκασε τον Τιναλίνι σε ενστικτώδη απόκρουση με σουτ από τη αριστερή γωνία της μικρής περιοχής. Στο 84’ ο Τάσος Δώνης ξεδίπλωσε αντεπίθεση για τον Άρη αλλά όσο όμορφα την άρχισε, τόσο άσχημα την τελείωσε, μ’ ένα απογοητευτικό τελείωμα. Ο Αθανασιάδης σταμάτησε ξανά τον Τεσέιρα στο 87’ όταν ο τελευταίος – μετά από αδύναμη κεφαλιά του Ίβαν – προσπάθησε να στείλει την μπάλα στα δίχτυα με προβολή.

Το δοκάρι του Γιαννιώτα

Στο τρίτο λεπτό των καθυστερήσεων ο Γιάννης Γιαννιώτας τα έβαλε με την τύχη του καθώς στο σουτ που επιχείρησε εκτός περιοχής η μπάλα «τράνταξε» το οριζόντιο δοκάρι στην τελευταία σπουδαία στιγμή για την ομάδα του καθώς ακολούθησε μία ακόμη για τον Πανσσεραϊκό με την κεφαλιά του Σοφιανού αλλά ξανά ο Αθανασιάδης έδειξε τα αντανακλαστικά του.

Ο Άλβαρο Τεχέρο αποβλήθηκε με απευθείας κόκκινη κάρτα στο 59’. Την κίτρινη κάρτα είδαν οι Ομεονγκά (Πανσερραϊκός), Μεντίλ (Άρης)

MVP: Οι δύο τερματοφύλακες (Τιναλίνι-Αθανασιάδης) με τις αποκρούσεις τους και ειδικά αυτός του Άρη.

Στο ύψος τους: Η τριάδα των στόπερ του Πανσερραϊκού, ο Ριέρα και ο Τεσέιρα (ασχέτως που δε νίκησε τον Αθανασιάδη). Για τον Άρη, ο Ράτσιτς ήταν ελαφρά υποφερτός σε σχέση με τους υπόλοιπους.

Ο «αδύναμος κρίκος»: Ο Τεχέρο άφησε την ομάδα του με δέκα παίκτες. Ο Μορόν δεν… ακούμπησε μπάλα ενώ ο Αλφαρέλα ήταν εκτός κλίματος.

Η «γκάφα»: Προφανώς ο Τεχέρο με την αποβολή του, προηγείται όμως κι αυτή του Ντούντου ο οποίος έδωσε την μπάλα σε αντίπαλο για να βγάλει ο Πανσερραϊκός την κόντρα επίθεση.

Το «στραγάλι»: Ζαμπαλάς και Τζήλος (VAR) έκριναν ότι δεν υπήρχε πέναλτι στη φάση του Λορέν Μορόν στο πρώτο ημίχρονο, συμφώνησαν επίσης στην απευθείας αποβολή του Τεχέρο όπου αρχικά ο Ζαμπαλάς άφησε τη φάση, έλαβε ειδοποίηση και σφύριξε μετά από 3-4 δευτερόλεπτα.

Το «ταμείο» του Gazzetta: Οι δύο ομάδες μοιράστηκαν από ένα ημίχρονο. Στο πρώτο ο Άρης είχε τρεις στιγμές αλλά δε νίκησε τον Τιναλίνι ενώ ο Πανσερραϊκός δεν βρήκε γκολ λόγω των επεμβάσεων του Αθανασιάδη.



Πανσερραϊκός (Ζεράρ Σαραγόσα): Τιναλίνι, Φέλτες, Ντε Μάρκο, Κάλινιν (64’ Γκελασβίλι), Λύρατζης, Τσαούσης, Ομεονγκά (77’ Σοφιανός), Δοϊρανλής, Ρέιρα, Τεσέιρα, Ίβαν (90+2 Μασκανάκης).

Άρης (Μιχάλης Γρηγορίου): Αθανασιάδης, Τεχέρο, Μεντίλ (89’ Φρίντεκ), Φαμπιάνο, Ρόουζ, Χόνγκλα, Ράτσιτς, Ντουντού (63’ Φαντιγκά), Μπουσαϊντ (63’ Δώνης), Αλφαρέλα (77’ Γιαννιώτας), Μορόν (77’ Κουαμέ).