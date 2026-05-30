Ο πρώην τεχνικός του Παναθηναϊκού δεν έκρυψε ότι θα του άρεσε η προοπτική της εθνικής Ιταλίας.

Ο Ράφα Μπενίτεθ αποτελεί εδώ και λίγο καιρό παρελθόν για τον Παναθηναϊκό.

Ο Ισπανός τεχνικός αναζητεί τον επόμενο σταθμό στην καριέρα του και με δηλώσεις του στο Sky Sport δεν έκρυψε ότι θα ήθελε να εργαστεί στην εθνικής Ιταλίας.

«Εργάζομαι για να γίνω ο νέος προπονητής της Ιταλίας. Βελτιώνω και τα ιταλικά μου... Η ιδέα να γίνω ο ομοσπονδιακός προπονητής μιας εθνικής ομάδας είναι σίγουρα πολύ συναρπαστική. Θα μου άρεσε; Απολύτως ναι», είπε ο Μπενίτεθ και πρόσθεσε:

«Το να είναι προπονητής της εθνικής Ιταλίας θα ήταν ένα ακόμη κίνητρο. Αν ερχόταν το τηλεφώνημα, θα το ήθελα πολύ, σίγουρα».



