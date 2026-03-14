Με απόλυτο πρωταγωνιστή ξανά τον Αγιούμπ Ελ Καμπί, που βρήκε δύο φορές τον δρόμο προς τα δίχτυα, ο Ολυμπιακός δεν είχε πρόβλημα να φύγει νικητής από το Ηράκλειο και με το 3-0 επί του ΟΦΗ να ξαναβρεθεί πρώτος. Γκολ - πέναλτι ο Μουζακίτης στο φινάλε.

Ήθελε την νίκη, την κατέκτησε και ήταν σαφώς ανώτερος. Ο λόγος για τον Ολυμπιακό - με τους παίκτες του να κάνουν δώρο στον Μεντιλίμπαρ για τα γενέθλιά του - που πέρασε νικηφόρα από την έδρα του ΟΦΗ με σκορ 0-3.

ΟΦΗ - Ολυμπιακός: Πως ξεκίνησαν οι 2 ομάδες

Διάταξη στο 5-3-2 είχε ο ΟΦΗ. Κάτω από τα γκολπόστ ήταν ο Χριστογέωργος και μπροστά του ήταν η άμυνα με Αθανασίου και Κωστούλα στα 2 άκρα και τριάδα στόπερ με Κρίζμανιτς, Λαμπρόπουλο και Πούγγουρα και κέντρο με Κανελλόπουλο, Αποστολάκη και Ανδρούτσο και μπροστά τους Νους και Ισέκα.

Από την άλλη ο φιλοξενούμενος Ολυμπιακός είχε διάταξη με Ταρέμι πίσω από τον Ελ Καμπί και ως εξής: Τζολάκης γκολκίπερ, άμυνα με Ορτέγα, Ρέτσο, Πιρόλα και Ροντινέϊ. Κέντρο με Γκαρθία και Νασιμέντο, ο Ταρέμι πίσω από τον Ελ Καμπί και άκρα με Ποντένσε και Ζέλσον Μαρτίνς.

Δοκάρι και γκολ ο Ολυμπιακός στο πρώτο 45λεπτο

Στην διάρκεια του πρώτου ημιχρόνου ο Ολυμπιακός ήταν ξεκάθαρα ανώτερος μεσοεπιθετικά. Στο 3ο λεπτό οι Ερυθρόλευκοι είχαν δοκάρι: διώξιμο του Λαμπρόπουλου που άλλαξε την πορεία της μπάλας από την μπαλιά του Ορτέγα και πήγε δοκάρι αφότου την βρήκε ο Χριστογέωργος.

Στο 18' υπήρξε σουτ του Ζέλσον που έβγαλε ο γκολκίπερ του ΟΦΗ και μετά κίνηση του Ποντένσε και προσπάθειά του έξω. Στο 30ό λεπτό ο Νασιμέντο με τον Ορτέγα συνεργάστηκαν εξαιρετικά με τον Αργεντίνο να βγάλει για το κεφάλι του Ελ Καμπί που σκόραρε με κεφαλιά για το 0-1. Πριν το τέλος του πρώτο ημιχρόνου υπήρξαν άλλες 2 τελικές με Ταρέμι και Πιρόλα. Σε επίπεδο συνολικής εικόνας ο Ολυμπιακός ήταν ανώτερος και θα μπορούσε να είχε βάλει και ένα 2ο γκολ. Ο ΟΦΗ δεν απείλησε ιδιαίτερα και περισσότερο προσπάθησε μπροστά ο Νους.

Μεγάλο λάθος ο Λαμπρόπουλος και το 0-2 ο Ελ Καμπί

Στην επανάληψη ο ΟΦΗ έκανε την πρώτη του τελική στο 51'. Ο Νους έκανε μία φιλόδοξη κίνηση με κάτι σαν σουτ έξω. Στο 55' ο Ταρέμι είχε κεφαλιά εκτός και μετά ο Ποντένσε είχε σουτ που βρήκε πάνω σε αντίπαλα σώματα.

Στην συνέχεια στο 70ό λεπτό σε φάση που η μπάλα πέρασε από αρκετά πόδια και στο τέλος από τον Ζέλσον ο Ελ Καμπί επέμεινε, ο Λαμπρόπουλος έδιωξε πάνω του και μετά ο Μαροκινός από κοντά έκανε το 0-2. Φάση που είχε κυρίως ευθύνη ο Λαμπρόπουλος και μπερδεύτηκε και ο γκολκίπερ Χριστογέωργος.

Στα τελευταία λεπτά του αγώνα δόθηκε αρχικά πέναλτι υπέρ του Σαλσέδο από τον Ρέτσο με απόφαση που άλλαξε μετά από on field review. Επίσης ακυρώθηκε γκολ του Ζέλσον έπειτα από υπόδειξη οφσάιντ. Ο ΟΦΗ σταδιακά άλλαξε την διάταξή του αλλά δεν πήρε κάτι παραπάνω από αυτό ενώ ο Ολυμπιακός έκλεισε τον αγώνα με 2 φορ με την διαφορά πώς ο Κλέιτον είχε μπει στην θέση του Ελ Καμπί.

Η εξαιρετική ενέργεια του Ταρέμι να αφήσει το πέναλτι στον Μουζακίτη και 0-3

Στις καθυστερήσεις του αγώνα ο Ταρέμι πήρε πέναλτι μετά από σπρώξιμο του Σενγκέλια εντός περιοχής. Ο Ιρανός σε μία πολύ καλή του κίνηση άφησε να το χτυπήσει ο Μουζακίτης με τον Έλληνα χαφ να κάνει το 0-3. Στις καθυστερήσεις είχε φάση και ο Ροντινέϊ.

MVP: Ο Ορτέγα μαζί με τον Ελ Καμπί. Δική του η κίνηση στην φάση με το δοκάρι. Δική του η μπαλιά και στο γκολ του Ελ Καμπί.

Από την άλλη ο Ελ Καμπί για το γκολ του στο 0-1 και στο 0-2. Ο Μαροκινός σκόραρε το 16ο και μετά το 17ο φετινό του γκολ στο Πρωτάθλημα.

ΣΤΟ ΥΨΟΣ ΤΟΥΣ: Ο Νασιμέντο ήταν που είχε συμβολή στην φάση του γκολ του Ελ Καμπί στο 0-1 και προσπάθησε αρκετά. Ο Ρέτσος ήταν πολύ καλός και αμυντικά αλλά και ακόμα και δημιουργικά. Βάζουμε εδώ και τους Ταρέμι - Μουζακίτη για το 0-3.



ΑΔΥΝΑΜΟΣ ΚΡΙΚΟΣ: Δεν κατάφεραν να κάνουν κάτι οι μεσοεπιθετικοί / επιθετικοί του ΟΦΗ. Παίκτες όπως ο Νους με τον Ισέκα δεν φάνηκαν τόσο.

Η ΓΚΑΦΑ: Πρωτίστως η φάση του 0-2 με τους Λαμπρόπουλο - Χριστογέωργο. Σε 2ο επιπεδο η φάση του 0-1 για την άμυνα του ΟΦΗ. Ο Κρίζμανιτς ήταν αυτός που έχασε τον Ελ Καμπί.



ΤΟ ΣΤΡΑΓΑΛΙ: Με λάθη η διαιτησία του ρέφερι Ματσούκα. Μόνο στο α' μέρος ο Νους είχε 2 μαρκαρίσματα για κίτρινες κάρτες και δεν είδε καμία. Γενικά σε αυτόν τον τομέα (φάουλ και πειθαρχικό έλεγχο) δεν τα πήγε καλά. Λανθασμένα σε πρώτο επίπεδο δόθηκε πέναλτι υπέρ του ΟΦΗ και σε 2ο βαθμό άλλαξε η απόφαση.

ΤΟ ΤΑΜΕΙΟ ΤΟΥ GAZZETTA: Ξεκάθαρα καλύτερος ο Ολυμπιακός. Θα μπορούσε να είχε βάλει και τουλάχιστον ένα 4ο γκολ και μετά το 0-2 και αφότου έγινε το 0-3. Ο πειραϊκός σύλλογος κρατά φυσικά και το γεγονός ότι ο Ελ Καμπί σκόραρε 2 γκολ.

ΟΦΗ: Χριστογέωργος, Αθανασίου, Κωστούλας, Πούγγουρας, Κρίζμανιτς, Λαμπρόπουλος (74' Σενγκέλια), Ανδρούτσος (53' λ.τρ. Φούντας), Κανελλόπουλος, Αποστολάκης (74' Νέϊρα), Νους (82' Βούκοτιτς) και Ισέκα (74' Σαλσέδο).

ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ: Τζολάκης, Ορτέγας, Ρέτσος, Πιρόλα, Ροντινέϊ, Γκαρθία, Νασιμέντο (78' Σιπιόνι), Ταρέμι, Ελ Καμπί (86' Κλέιτον), Ποντένσε (67' Κοστίνια) και Ζέλσον Μαρτίνς (86' Τσικίνιο).