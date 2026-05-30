Παρί Σ.Ζ. - Άρσεναλ: Ο Μπενίτεθ παρών στον τελικό
Ανακαλύψτε περισσότερα άρθρα στα αποτελέσματα αναζήτησης.Προσθήκη του gazzetta.gr στην Google
Ο πρώην τεχνικός του Παναθηναϊκού Ράφα Μπενίτεθ παρακολουθεί τον τελικό του Champions League Παρί Σεν Ζερμέν - Άρσεναλ.
Ο Ράφα Μπενίτεθ, ο πρώην τεχνικός του Παναθηναϊκού, βρίσκεται στη Βουδαπέστη.
Ο 66χρονος Ισπανός προπονητής είναι στην Puskas Arena με τον συμπατριώτη του τεχνικό της εθνικής Πορτογαλίας Ρομπέρτο Μαρτίνεθ και παρακολουθεί τον τελικό του Champions League ανάμεσα στην Παρί Σεν Ζερμέν και την Άρσεναλ.
Δείτε βίντεο
Δείτε ΕπίσηςΗ ανάγκη για προσωπικότητες και killer αλλά πάνω από όλα είναι ο Νίστρουπ για τον Παναθηναϊκό...
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.