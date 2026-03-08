Χάρη σε ένα εξαιρετικό πρώτο ημίχρονο η Χετάφε υπέταξε με 2-0 τη Μπέτις, η οποία παρέμεινε ξανά μακριά από τη νίκη πριν από το ματς κόντρα στον Παναθηναϊκό στην Αθήνα.

Συνεχίζουν να προβληματίζουν τα αποτελέσματα στη Ρεάλ Μπέτις, η οποία αγνοεί τη νίκη στη La Liga εδώ και τρεις αγωνιστικές. Λίγες ημέρες πριν από το ταξίδι στην Αθήνα για το ματς κόντρα στον Παναθηναϊκό στο Europa League, οι Βερδιμπλάνκος ηττήθηκαν με 2-0 στη Μαδρίτη από τη Χετάφε και η παρουσία τους στην πρώτη πεντάδα απειλείται περισσότερο από ποτέ.

Ο αγώνας ξεκίνησε με περισσότερη ένταση στις εξέδρες παρά τον αγωνιστικό χώρο, αφού στο 7΄σημειώθηκε ολιγόλεπτη διακοπή λόγω συγκρούσεων μεταξύ των οπαδών της Χετάφε και της Αστυνομίας. Όταν η μπάλα κύλησε ξανά στο χορτάρι, οι γηπεδούχοι ευτύχησαν να προηγηθούν στο 28΄, όταν έπειτα από σπουδαία επέμβαση του Βάλες σε γυριστή κεφαλιά, ο Κίκο Φεμένια πήρε το ριμπάουντ κι έγραψε το 1-0 από κοντά.

Η Μπέτις προσπάθησε να απαντήσει κι άγγιξε την ισοφάριση με τρομερή απευθείας εκτέλεση φάουλ του Κούτσο Ερνάντεθ, όμως ο Σόρια εκτινάχθηκε κι απέκρουσε με το ένα χέρι. Κι αφού το 1-1 δεν έγινε σε εκείνο το σημείο, η Χετάφε σκόραρε και το 2-0 με όμορφο τελείωμα του Σατριάνο στο 45΄+1΄.

Στο δεύτερο μέρος η Χετάφε έπαιξε αμυντικό παιχνίδι στοχεύοντας στην καταστροφή της κυκλοφορίας των Βερδιμπλάνκος, οι οποίοι δυσκολεύονταν να παράγουν αξιοσημείωτες ευκαιρίες. Έπρεπε να φτάσουμε στο 90΄για να κάνει την πρώτη της πραγματική μεγάλη φάση στο β΄μέρος, όμως ο Σόρια είχε και πάλι την απάντηση στο σουτ του Μπακαμπού για να κρατήσει το μηδέν.

Μπέτις (Μανουέλ Πελεγκρίνι): Βάλες, Φίρπο(68΄Γιορέντε), Γκόμεθ, Μπάρτρα, Ορτίθ, Αλτιμίρα, Ντόσα (61΄Ρικέλμε), Φιντάλγκο (61΄Φορνάλς), Αμπντέ (61΄Άντονι), Άβιλα, Κούτσο Ερνάντεθ (75΄Μπακαμπού)