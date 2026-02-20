Ο Ανδρέας Τεττέη λίγο έλειψε να νικήσει... μόνος του τη Βικτόρια Πλζεν με δυο θαυμάσια γκολ (31', 61'), αλλά ένα λάθος του Λαφόν στο 80΄έδωσε την ευκαιρία στον Λάντρα να ισοφαρίσει στο 80' (2-2) και όλα θα κριθούν στη ρεβάνς της Τσεχίας.

Ο Παναθηναϊκός έφτασε κοντά όμως δεν μπόρεσε να κερδίσει την Βικτόρια Πλζεν μένοντας στο 2-2 στο ΟΑΚΑ στο πρώτο μεταξύ τους παιχνίδι για την ενδιάμεση νοκ άουτ φάση της διοργάνωσης. Οι Τσέχοι ήταν εκείνοι που προηγήθηκαν, το «τριφύλλι» γύρισε το ματς με τις γκολάρες του Τεττέη, όμως το μακρινό σουτ του Λάντρα στο 80' του στέρησε τη νίκη.



Έτσι ξεκίνησαν...

Ο Ράφα Μπενίτεθ παρέταξε και πάλι τον Παναθηναϊκό με το αγαπημένο του 3-4-2-1, το οποίο χρησιμοποιεί για τέταρτο σερί παιχνίδι. Κάτω από την εστία θα είναι ο Λαφόν. Στο κέντρο της άμυνας ο Ίνγκασον θα είναι στο κέντρο, ο Πάλμερ-Μπράουν δεξιά και ο Τουμπά αριστερά ενώ οι δύο πλάγιοι φουλ μπακ θα είναι οι Καλάμπρια και Κυριακόπουλος.

Στη μεσαία γραμμή υπήρξε έκπληξη με το δίδυμο Μπακασέτα και Ρενάτο, το οποίο βλέπουμε για πρώτη φορά, όπως συνέβη και στους παίκτες που βρίσκονται μπροστά τους, αφού δίπλα στον Ταμπόρδα θα παίξει ο Πάντοβιτς. Μόνος προωθημένος θα είναι ο Τεττέη.

Ο Μάρτιν Χίσκι από την άλλη επέλεξε ένα κλασικό 4-4-2. Τερματοφύλακας είναι ο Βιέγκελε. Στο κέντρο της άμυνας θα είναι οι Σπάτσιλ και Ντβε ενώ στα πλάγια δεξιά ο Μέμιτς και αριστερά ο Ντόσκι.

Στη μεσαία γραμμή θα παίξουν οι Τσερβ και Χροσόφσκι έχοντας δεξια τους τον Βισίνσκι και αριστερά τον Σουαρέ. Το δίδυμο στην επίθεση αποτελείται από τους Πάνος και Λαουάλ.

Τον πλήγωσε ο Βισίνσκι, του έδωσε ξανά πνοή ο Τεττέη

Ο Παναθηναϊκός ξεκίνησε με όρεξη στο παιχνίδι, ωστόσο δέχθηκε γκολ μόλις στην δεύτερη τελική των Τσέχων στο 11ο λεπτό, όταν ο Λαουάλ σούταρε, ο Λαφόν απέκρουσε, ο Τσερβ μάζεψε τη μπάλα και την έδωσε στον Βισίνσκι που σούταρε ξανά και νίκησε τον Ιβοριανό κίπερ.

Οι «πράσινοι» συνέχιζαν να μην πατάνε καλά ίσως και ως αποτέλεσμα της σύνθεσης της ενδεκάδας από τη μέση και μπροστά, που δεν είχε τόσο καλή χημεία μη έχοντας παίξει ξανά μαζί.

Το «τριφύλλι» κατόρθωσε ωστόσο να ισοφαρίσει στην πρώτη του καλή στιγμή στο 31ο λεπτό. Ο Κυριακόπουλος έπαιξε ωραία το 1-2 με τον Μπακασέτα, έκανε μία υπέροχη σέντρα και ο Τεττέη με ανάλογο τελείωμα με κεφαλιά σκόραρε για το 1-1.

Ο Παναθηναϊκός δεν μπόρεσε να εκμεταλλευτεί το μομέντουμ που του έδωσε το γκολ με αποτέλεσμα το 1-1 να παραμείνει ως το τέλος του πρώτου μέρους, πήρε όμως μία παραπάνω ζωντάνια από την ψυχολογία που του έδωσε το γκολ.Η τελευταία λέξη βέβαια ανήκε στην Πλζεν, που στο 44' απείλησε μ' ένα σουτ του Πάνος έπειτα από μία ατομική προσπάθεια.

Τους σάρωσε ο Τεττέη, έβαλε «στοπ» ο Λάντρα

Στο δεύτερο ημίχρονο ο Παναθηναϊκός ήταν ο πρώτος που απείλησε στο 51ο λεπτό, όταν ο Ίνγκασον, που είχε ανέβει λόγω κόρνερ, έκανε τη σέντρα, ο Τεττέη πήρε την κεφαλιά στο δεύτερο δοκάρι, όμως ο Βίεγκελ απέκρουσε, η μπάλα χτύπησε στον Έλληνα φορ και πήρε και το άουτ.

Οι «πράσινοι» πίεζαν κι έψαχναν τρόπο να τρυπήσουν την άμυνα των Τσέχων, με τον Ταμπόρδα να είναι εκείνος που έκανε τις περισσότερες προσπάθειες για την κάθετη πάσα που έψαχνε η ομάδα του.

Στο 56' ο Λαφόν έκανε μία σημαντική επέμβαση και μάλιστα διπλή, πρώτα στο σουτ του Μέμιτς κι έπειτα στην προσπάθεια του Σουαρέ κερδίζοντας και το φάουλ.

Πέντε λεπτά μετά ο Τεττέη χτύπησε και πάλι. Ο Ταμπόρδα έκανε το κόψιμο, ο Τεττέη ανάκτησε τη μπάλα, έκαναε ποδιά στον πρώτο του αντίπαλο κι έφυγε στον χώρο χωρίς κανένας να μπορεί να τον σταματήσει τελειώνοντας ιδανικά τη φάση για το 2-1 στο 61'.

Οι μαζεμένες αλλαγές και οι διακοπές για τραυματισμούς χάλασαν λίγο τον ρυθμό που προσπάθησαν να δώσουν οι «πράσινοι» μετά το γκολ. Εκεί που έδειχναν να ελέγχουν το ματς, ήρθε ένα υπέροχο τέρμα του Λάντρα με σουτ εκτός περιοχής να παγώσει το ΟΑΚΑ εκμεταλλευόμενος την ολιγορία του Τζούρισιτς στο μαρκάρισμά του.

Ο Παναθηναϊκός προσπάθησε να αντιδράσει χωρίς πλέον να έχει τον Τεττέη μπροστάρη του, αφού είχε δώσει την θέση του στον Σφιντέρσκι στο 78ο λεπτό. Έχασε μία τεράστια ευκαιρία στο 90ο λεπτό, όταν έκανε μία ωραία επίθεση, ο Σφιντέρσκι έβγαλε την κάθετη στον Μπακασέτα, αλλά το τελείωμά του με το δεξί μέσα από την περιοχή πέρασε άουτ.

Η Βικτόρια Πλζεν απείλησε ξανά με τον Μέμιτς δύο λεπτά αργότερα, αλλά είδε τον Λαφόν να της λέει «όχι». Κάπως έτσι το 2-2 ήταν το τελικό σκορ της αναμέτρησης αφήνοντας την πρόκριση διάπλατα ανοιχτή και για τις δύο ομάδες στη ρεβάνς της επόμενης εβδομάδας.

MAN OF THE MATCH: Aνδρέας Τεττέη. Τεράστιο, συγκλονιστικό ματς από τον Έλληνα φορ. Υπέροχη κεφαλιά στο πρώτο γκολ, φανταστική ντρίμπλα και ακόμη πιο φανταστικό τελείωμα. Πήρε τον Παναθηναϊκό απόψε στις πλάτες του.

ΣΤΟ ΥΨΟΣ ΤΟΥ: Λάντρα. Η Πλζεν του χρωστά ένα γκολ πολύ σημαντικό στην οικονομία του ζευγαριού. Πολύ καλή εκτέλεση, έβαλε την αμφιβολία στον Λαφόν και διαμόρφωσε το 2-2.

ΑΔΥΝΑΜΟΣ ΚΡΙΚΟΣ: Μίλος Πάντοβιτς. ο Σέρβος σε έναν ρόλο πρωτόγνωρο για εκείνον, δεν κατάφερε να βοηθήσει, είχε κακές επαφές και επιλογές, από τα δικά του πόδια η Πλζεν βρήκε την φάση του πρώτου της γκολ. Άργησε πολύ να περάσει εκτός αγωνιστικού χώρου.

Η ΓΚΑΦΑ: Ο Αλμπάν Λαφόν φέρει ευθύνη στο δεύτερο γκολ της Πλζεν παρότι το τελείωμα του σκόρερ είναι καλό. Δεν μπόρεσε να γλιτώσει την ομάδα του από δεύτερο τέρμα αν και σε γενικές γραμμές έκανε ένα καλό ματς.

ΤΟ ΣΤΡΑΓΑΛΙ: Καλή η διαιτησία του Γουόλς και των βοηθών του απόψε στο ΟΑΚΑ.

ΤΟ ΤΑΜΕΙΟ ΤΟΥ GAZZETTA: Ο Παναθηναϊκός δεν κατάφερε να πάρει προβάδισμα πρόκρισης απέναντι στη Πλζεν, ένας Τεττέη όνειρο δεν ήταν αρκετός και όλα θα κριθούν επί τσεχικού εδάφους για το εισιτήριο που οδηγεί στους 16 του Europa League.

Συνθέσεις:

Παναθηναϊκός (πρ. Μπενίτεθ): Λαφόν, Ίνγκασον, Πάλμερ-Μπράουν, Τουμπά (83' Ερνάντεθ), Καλάμπρια, Κυριακόπουλος, Ρενάτο, Μπακασέτας, Ταμπόρδα (65' Αντίνο), Πάντοβιτς (65' Τζούρισιτς), Τεττέη (78' Σφιντέρσκι).

Βικτόρια Πλζεν (πρ. Χίσκι): Βίγκελ, Σπάτσιλ, Ντόσκι, Ντουέ, Τσερβ (75' Βαλέντα), Βισίνσκι (75' Σόικα), Χροσόφσκι, Σουαρέ (88' Αμπού), Πάνος (58' Λάντρα), Μέμιτς, Λαουάλ (58' Βίντρα).