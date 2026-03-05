Νικολακόπουλος στους Galacticos by Interwetten: Ρόμα κι Αταλάντα έρχονται την Κυριακή για δύο του Ολυμπιακού

Ρεπορτάζ από τον Κώστα Νικολακόπουλο στους Galacticos by Interwetten για τους παίκτες του Ολυμπιακού που κοιτάζουν από την Ιταλία.

Ο Ολυμπιακός είναι σε φάση προετοιμασίας για το μεγάλο ματς πρωτιάς με τον ΠΑΟΚ στο Φάληρο, για την 24η αγωνιστική της Stoiximan Super League (8/3, 21:00). Ο Κώστας Νικολακόπουλος μίλησε στους Galacticos by Interwetten τόσο για τα πλάνα του Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ, όσο και για τους σκάουτερ που θα βρεθούν στο «Γεώργιος Καραϊσκάκης» για δυο παίκτες των Πειραιωτών.

Όπως ανέφερε ο ρεπόρτερ των Ερυθρόλευκων η προσοχή είναι εστιασμένη στην κατάσταση του Ντάνιελ Ποντένσε. Ο Πορτογάλος εξτρέμ θα κάνει δοκιμή στις επόμενες δύο προπονήσεις για να προπονηθεί, ώστε να μπει στην αποστολή και εάν χρειαστεί στην πορεία του αγώνα να παίξει για περίπου 20 λεπτά.

Φυσικά αυτό δημιουργεί θέμα για τον παίκτη που θα παίξει στο... απέναντι άκρο από τον Ζέλσον Μαρτίνς. Τη θέση στα δεξιά διεκδικούν οι Τσικίνιο, Αντρέ Λουίζ και ο Ροντινέι, σε ενδεχόμενο που ο Μεντιλίμπαρ αποφασίσει να παίξει στην πλευρά με δύο μπακ και τον Κοστίνια πίσω του.

Από εκεί και πέρα, ο Κώστας Νικολακόπουλος τόνισε πως ο Ντάνι Γκαρθία ετοιμάζεται να πάρει θέση στον άξονα και είναι «ανοιχτό» το θέμα του παρτενέρ του. Φανέλα βασικού διεκδικούν ο Μουζακίτης και ο Έσε, χωρίς να αποκλείεται να παίξουν και οι τρεις αλά... Λεβερκούζεν, χωρίς όμως να συγκεντρώνει πολλές πιθανότητες.

Τέλος, αναφορικά με τους σκάουτερ που θα βρεθούν στο Φάληρο ο έμπειρος ρεπόρτερ ανέφερε πως θα δώσουν το παρών άνθρωποι της Ρόμα και της Αταλάντα, ώστε να «τσεκάρουν» τον Κωνσταντή Τζολάκη και τον Λορέντσο Πιρόλα.