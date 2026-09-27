Η γυναικεία ομάδα του Ολυμπιακού ξεκίνησε με το δεξί τις υποχρεώσεις του στη Β' Εθνική, επικρατώντας με το επιβλητικό 12-0 εκτός έδρας του ΠΑΣ Αθηνών.

Η γυναικεία ομάδα του Ολυμπιακού ξεκίνησε το μεσημέρι της Κυριακής (27/09) το ταξίδι του στη Β' Εθνική κατηγορία ποδοσφαίρου, με μία εκτός έδρας αναμέτρηση απέναντι στον ΠΑΣ Αθηνών 1966.

Οι «ερυθρόλευκες» το έπιασαν από εκεί που το άφησαν την περσινή σεζόν, καθώς επικράτησαν με το επιβλητικό 12-0, ξεκινώντας την σεζόν με τον καλύτερο δυνατό τρόπο.

Η «βροχή» των τερμάτων ξεκίνησε μόλις στο 3ο λεπτό με το γκολ της Ξυλούρη, ενώ δυό λεπτά αργότερα έγινε το 0-2, χάρη στο αυτογκόλ της Κουλούμαση. Οι Τζανή, Πελεκούδα, Λάρσον, Ατάκο και Ματζάνα συνέχισαν το πάρτι, με το πρώτο ημίχρονο να τελειώνει με 7-0 υπέρ των Πειραιωτών.

Μετά την ανάπαυλα, ο Ολυμπιακός συνέχισε δυναμικά πετυχαίνοντας άλλα πέντε τέρματα, με τις Κατσάνου, Βενιαμίν, Γιάννου και Μυλωνά, να βάζουν το όνομα τους στον πίνακα των σκόρερς και να γράφουν το τελικό 0-12.

Για την ιστορία, τα 12 τέρματα των Ερυθρόλευκων προήλθαν από 11 διαφορετικές παίκτριες, με την Τζανή να είναι η μοναδική ποδοσφαιρίστρια που βρήκε δίχτυα δύο φορές, επιβεβαιώνοντας για ακόμη μία φορά την επιθετική πολυφωνία του συνόλου του Φλέγγα.

Ολυμπιακός (Τάσος Φλέγγας): Μούγιου, Λάρσον (Φεγγούλη 45'), Ματζάνα, Μυλωνά, Ξυλούρη, Ιωαννίδη (Λόγου 45'), Πελεκούδα (Κατσάνου 45'), Κολέμπα (Γεωργούλα 45'), Ατάκο, Τζανή (Γιάννου 45'), Βενιαμίν.