Ο εντυπωσιακός ΠΑΟΚ με super ξεκίνημα (δύο γκολ στο 15' οι Μύθου-Οζντόεφ), επικράτησε 2-0 στο Φάληρο του Ολυμπιακού και πήρε το εισιτήριο για τα ημιτελικά του Κυπέλλου Ελλάδος όπου θα αντιμετωπίσει τον νικητή του Παναθηναϊκός – Αρης.

Κάνοντας ένα πολύ καλό πρώτο 45λεπτο ο ΠΑΟΚ έβαλε 2 γρήγορα και ωραία γκολ και απέκλεισε τον Ολυμπιακό από τα προημιτελικά του θεσμού του Κυπέλλου Ελλάδας χάρις σε αυτό το 0-2. Σκόρερ του αγώνα ο νεαρός Μύθου και ο Οζντόεφ. Ο ΠΑΟΚ ήταν κυρίαρχος και πέρα από τα γκολ είχε κι άλλες φάσεις για γκολ, απέναντι στους ακίνδυνους Πειραιώτες που προβλημάτισαν με την εικόνα που παρουσίασαν. Ένας Ολυμπιακός χωρίς αντίδραση, χωρίς απαντήσεις στα δύσκολα που του έβαλε ο ΠΑΟΚ και μοιραία ήρθε η απώλεια ενός στόχου.

Πως ξεκίνησαν οι 2 ομάδες

Για τους γηπεδούχους Πειραιώτες η αρχική διάταξή τους - στον 100ό αγώνα του κόουτς Μεντιλίμπαρ στον πάγκο τους - είχε ως εξής: Τζολάκης γκολκίπερ, άμυνα με Ορτέγα, Ρέτσο, Μπιανκόν και Κοστίνια. Κέντρο με Γκαρθία και Μουζακίτη, Τσικίνιο πίσω από τον Ταρέμι και άκρα με Ζέλσον και Γιαζίτζι.

Στον ΠΑΟΚ από την άλλη ο σχηματισμός ήταν ως εξής: Τέρμα ο Τσιφτσής, αμυντική γραμμή με Κεντζιόρα και Μιχαηλίδη στο κέντρο ενώ στα άκρα τους Κένι (δεξιά) και Μπάμπα Ράχμαν (αριστερά). Στην μεσαία γραμμή, ήταν ο Οζντόεφ δίπλα στον Σουαλιό Μεϊτέ. Στα 2... φτερά ήταν οι Τάισον και Ζίβκοβιτς, δεκάρι ο Κωνσταντέλιας και φορ ο Μύθου.

Εξαιρετικό γκολ ο Μύθου, 2-0 ο ΠΑΟΚ έως το 15'

Ο ΠΑΟΚ ήταν εκείνος που βρήκε γκολ στο γήπεδο Καραϊσκάκη και μάλιστα 2 τον αριθμό έως το 15'. Και ήταν και 2 πολύ ωραία γκολ. Έπειτα από κάθετη του Ζίβκοβιτς στον Μύθου, πέρασε τον Τζολάκη αλλά και τον Κοστίνια και σε κενή εστία άνοιξε το σκορ. Ο Ζίβκοβιτς είχε αποφύγει τον Ζέλσον πριν.

Οι γηπεδούχοι στην συνέχεια ζήτησαν πέναλτι πάνω στον Γκαρθία από τον Κωνσταντέλια, με τον ρέφερι Τσακαλίδη να δείχνει 'παίζετε' τελικώς. Στο 15ο λεπτό ο ΠΑΟΚ έκανε το 0-2. Ο Τάισον άλλαξε εξαιρετικά δεξιά για τον Ζίβκοβιτς, αυτός γύρισε στο πέναλτι και ο Ρώσος χαφ έκανε ένα πολύ καλό σουτ για το 0-2.

Στο 22' ο Τσικίνιο από θέση βολής αστόχησε. Στην συνέχεια ο Ζίβκοβιτς απείλησε ξανά την αντίπαλη εστία έχοντας χαμένο τετ α τετ ενώ απείλησε και ο Κωνσταντέλιας. Στο 39' η μπάλα έφτασε στον Κοστίνια που από πολύ καλή θέση έστειλε την μπάλα έξω. Στο 42' ο Μουζακίτης είχε σουτ που κόπηκε σε κόρνερ. Το πρώτο 45λεπτο έκλεισε με το 0-2 από τον ΠΑΟΚ, που ήταν ανώτερος του Ολυμπιακού σε αυτό το διάστημα.

Οι αλλαγές των 2 αντιπάλων δεν άλλαξαν κάτι και ο ΠΑΟΚ πήρε σημαντική πρόκριση

Στο 2ο 45λεπτο αρχικά ο ΠΑΟΚ είχε ευκαιρία. Στο 49' ο ΠΑΟΚ ήταν που είχε νέα φάση. Ο Τζολάκης έβγαλε την προσπάθεια του Μύθου. Στο 52' ο Τσιφτσής έβγαλε φοβερά την σουτάρα του Μουζακίτη. Στην εξέλιξη του αγώνα υπήρξαν αρκετές αλλαγές από τους 2 προπονητές και μία προσπάθεια του Ολυμπιακού για έξτρα πίεση. Στα τελευταία λεπτά του αγώνα δεν διαφοροποιήθηκε κάτι σε επίπεδο σκορ. Ο ΠΑΟΚ διαχειρίστηκε το υπέρ του σκορ έχοντας συνέπεια. Οι Πειραιώτες από την άλλη υπήρξαν κάκιστοι στο πιο μεγάλο μέρος του 2ου 45λεπτου και χωρίς καλό επιθετικό σχέδιο. Στο 90+ ο Ποντένσε έπειτα από μία επέμβαση του Τσιφτσή είχε σουτ έξω.

MVP: Ο Ζίβκοβιτς ξεκάθαρα. Έφτιαξε τα 2 γκολ του ΠΑΟΚ στο πρώτο 45λεπτο και είχε και φάσεις για να σκοράρει και ο ίδιος απέναντι στον Ολυμπιακό.

ΣΤΟ ΥΨΟΣ ΤΟΥΣ: Αρκετοί παίκτες του ΠΑΟΚ. Ο σκόρερ Οζντόεφ, ο νεαρός Μύθου που έβαλε πολύ ωραίο γκολ αλλά και οι Κωνσταντέλιας και Τάισον.

ΑΔΥΝΑΜΟΣ ΚΡΙΚΟΣ: Από τους γηπεδούχους ουκ ολίγοι όπως ο Ορτέγα (από του οποίου την πλευρά μπήκαν τα 2 γκολ του πρώτου 45λεπτου) και ο Γκαρθία. Υπήρχαν και αρκετοί ακόμα όπως ο Γιαζίτζι. Εάν εξαιρέσει κανείς τον Τζολάκη θα μπορούσαν να μπουν εδώ οι περισσότεροι παίκτες των Ερυθρόλευκων.

Η ΓΚΑΦΑ: Εδώ μπορούν να μπουν και οι 2 φάσεις των 2 γκολ του ΠΑΟΚ στο πρώτο 45λεπτο. Δύο στιγμές που βγήκαν από την πλευρά του Ορτέγα και με συνολική ευθύνη βέβαια της άμυνας.

ΤΟ ΣΤΡΑΓΑΛΙ: Είχε αρκετά λάθη η διαιτησία. Πιο συγκεκριμένα ο Τσακαλίδης είχε κάκιστη διαχείριστη στο σκέλος των φάουλ και καρτών. Στην φάση που ζητά πεναλτι ο Ολυμπιακός από το ριπλέι φάνηκε χτύπημα χαμηλά του Κωνσταντέλια στον Γκαρθία με τον Έλληνα ρέφερι να θεωρεί ότι δεν υπήρχε παράβαση.

ΤΟ ΤΑΜΕΙΟ ΤΟΥ GAZZETTA: Ανώτερος ο ΠΑΟΚ στο πρώτο 45λεπτο και με 2 πολύ ωραία γκολ από την πλευρά του. Στην επανάληψη ο γενικά κάκιστος Ολυμπιακός επιχείρησε να πιέσει αλλά δίχως να έχει καλό πλάνο στην επίθεσή του.

ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ: Τζολάκης, Ορτέγα, Ρέτσος, Μπιανκόν (79' λ.τρ. Καλογερόπουλος), Κοστίνια (46' Ροντινέϊ), Γκαρθία (64' Έσε), Μουζακίτης, Τσικίνιο (64' Ποντένσε), Ταρέμι, Ζέλσον και Γιαζίτζι (31' Γιάρεμτσουκ).

ΠΑΟΚ: Τσιφτσής, Κεντζιόρα, Μιχαηλίδης, Κένι, Μπάμπα Ράχμαν, Οζντόεφ, Μεϊτέ, Τάισον (58' Ζαφείρης), Ζίβκοβιτς (90+ Πέλκας), Κωνσταντέλιας (71' Γιακουμάκης) και Μύθου (71' Χατσίδης).